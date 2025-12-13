onedio
Suriye'de ABD Askerlerine Saldırı Gerçekleşti: Saldırının Altında IŞİD İzi Var

Hakan Karakoca
13.12.2025 - 21:49

Suriye’nin Humus ilindeki Tedmur (Palmira) bölgesinde, Suriye güvenlik güçleriyle ABD askerlerinin birlikte yürüttüğü devriye sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda saldırgan etkisiz hâle getirilirken, Pentagon saldırıda iki ABD askeri ile bir tercümanın hayatını kaybettiğini, üç kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ortak devriye sırasında saldırı gerçekleşti.

Suriye’nin Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) kentinde Suriye güvenlik güçleri ile ABD askerlerinin ortak devriyesi sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu yaralılar olduğu bildirilirken, saldırganın olay yerinde etkisiz hâle getirildiği belirtildi. Yaralanan ABD askerlerinin helikopterlerle El-Tanf üssüne sevk edildiği aktarıldı.

Suriye resmî haber ajansı SANA’ya konuşan güvenlik kaynakları, saldırıda iki Suriye güvenlik görevlisi ile bazı ABD askerlerinin yaralandığını ifade etti. Olayın nedeni ve saldırganın bağlantılarına ilişkin ise henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

PENTAGON'dan açıklama geldi.

Saldırının ardından bölgeye yönlendirilen ABD helikopterlerinin, yaralı askerleri tedavi için El-Tanf üssüne götürdüğü bildirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında Deyrizor-Şam uluslararası karayolu geçici süreyle ulaşıma kapatılırken, bölgede yoğun hava trafiği gözlendi.

Pentagon, terörle mücadele görevi yürüten ortak devriyenin DEAŞ tarafından hedef alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, saldırıda iki ABD askeri ile tercümanlık yapan bir sivilin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı belirtildi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell bilgileri doğrularken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth saldırganın ortak güçlerin müdahalesiyle etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

