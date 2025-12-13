Suriye'de ABD Askerlerine Saldırı Gerçekleşti: Saldırının Altında IŞİD İzi Var
Suriye’nin Humus ilindeki Tedmur (Palmira) bölgesinde, Suriye güvenlik güçleriyle ABD askerlerinin birlikte yürüttüğü devriye sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda saldırgan etkisiz hâle getirilirken, Pentagon saldırıda iki ABD askeri ile bir tercümanın hayatını kaybettiğini, üç kişinin de yaralandığını duyurdu.
Ortak devriye sırasında saldırı gerçekleşti.
PENTAGON'dan açıklama geldi.
