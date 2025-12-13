Suriye'de ABD Askerlerine Saldırı Gerçekleşti: Saldırının Altında IŞİD İzi Var

Suriye’nin Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) kentinde Suriye güvenlik güçleri ile ABD askerlerinin ortak devriyesi sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu yaralılar olduğu bildirilirken, saldırganın olay yerinde etkisiz hâle getirildiği belirtildi. Yaralanan ABD askerlerinin helikopterlerle El-Tanf üssüne sevk edildiği aktarıldı.

Suriye resmî haber ajansı SANA’ya konuşan güvenlik kaynakları, saldırıda iki Suriye güvenlik görevlisi ile bazı ABD askerlerinin yaralandığını ifade etti. Olayın nedeni ve saldırganın bağlantılarına ilişkin ise henüz resmî bir açıklama yapılmadı.