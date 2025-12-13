onedio
Monaco-Galatasaray Maçından Sonra Prensesin Oğlunu İki Türk Dövdü

13.12.2025 - 20:39

Monako’da Şampiyonlar Ligi maçının ardından çıkan kavga yargıya taşındı. Galatasaray taraftarı baba ve oğul, AS Monaco taraftarları arasında yer alan Prenses Stéphanie’nin oğlu Louis Ducruet’ye yönelik saldırı iddiasıyla hâkim karşısına çıktı. VIP bölümünde yaşanan olaylar nedeniyle dava hızlı yargılama usulüyle görüldü. Dosya, hem tarafları hem de mekânı nedeniyle dikkat çekti.

Prenses Stéphanie’nin oğlu Louis Ducruet'in darp edilmesiyle ilgili davada iki Türk sanıktı.

Monako Adalet Sarayı önünde olağan dışı bir polis yoğunluğu dikkat çekiyor. 12 Aralık Cuma günü hızlı yargılama usulüyle görülen dava, birçok açıdan hassas bir dosya olarak öne çıkıyor.

Sanık kürsüsünde, Paris bölgesinde yaşayan ve Galatasaray taraftarı olan baba-oğul Salman ve Hassan B. yer aldı. İkili, Prenses Stéphanie’nin oğlu Louis Ducruet’e karşı “8 günden az iş göremezlik raporuyla sonuçlanan kasten yaralama ve darp” suçlamasıyla, cezaevi görevlilerinin eşliğinde mahkemeye getirildi.

Omuz atma ve sözlü sataşma ile başlayana kavga büyüdü.

Davanın müşteki tarafındaki Prenses Stéphanie’nin oğlu Louis Ducruet ve yakın bir arkadaşının olması konunun hassasiyetini bir kat daha artırmıştı. 

AS Monaco taraftarı olan bu iki kişi ile misilleme korkusu nedeniyle davaya katılmayan üçüncü bir kişinin, Monaco’nun Galatasaray’ı 1-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından çıkan kavgada darbedildiği belirtildi.

Olayın, maç gecesi çoğunluğu Türk taraftarlardan oluşan VIP alanı Salon Honneur’da yaşandığı aktarıldı. Mahkeme Başkanı Florestan Bellinzona, maç sırasında tribünlerde sözlü tartışmalar ve omuz atma gibi fiziksel gerilimler yaşandığını, maç sonrası Louis Ducruet’nin arkadaşları tuvalete yönelirken Salman B.’nin Türkçe söylediği bir sözün agresif algılanmasıyla kavganın başladığını ifade etti.

