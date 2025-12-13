Monaco-Galatasaray Maçından Sonra Prensesin Oğlunu İki Türk Dövdü

Davanın müşteki tarafındaki Prenses Stéphanie’nin oğlu Louis Ducruet ve yakın bir arkadaşının olması konunun hassasiyetini bir kat daha artırmıştı.

AS Monaco taraftarı olan bu iki kişi ile misilleme korkusu nedeniyle davaya katılmayan üçüncü bir kişinin, Monaco’nun Galatasaray’ı 1-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından çıkan kavgada darbedildiği belirtildi.

Olayın, maç gecesi çoğunluğu Türk taraftarlardan oluşan VIP alanı Salon Honneur’da yaşandığı aktarıldı. Mahkeme Başkanı Florestan Bellinzona, maç sırasında tribünlerde sözlü tartışmalar ve omuz atma gibi fiziksel gerilimler yaşandığını, maç sonrası Louis Ducruet’nin arkadaşları tuvalete yönelirken Salman B.’nin Türkçe söylediği bir sözün agresif algılanmasıyla kavganın başladığını ifade etti.