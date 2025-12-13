Monaco-Galatasaray Maçından Sonra Prensesin Oğlunu İki Türk Dövdü
Monako’da Şampiyonlar Ligi maçının ardından çıkan kavga yargıya taşındı. Galatasaray taraftarı baba ve oğul, AS Monaco taraftarları arasında yer alan Prenses Stéphanie’nin oğlu Louis Ducruet’ye yönelik saldırı iddiasıyla hâkim karşısına çıktı. VIP bölümünde yaşanan olaylar nedeniyle dava hızlı yargılama usulüyle görüldü. Dosya, hem tarafları hem de mekânı nedeniyle dikkat çekti.
Prenses Stéphanie’nin oğlu Louis Ducruet'in darp edilmesiyle ilgili davada iki Türk sanıktı.
Omuz atma ve sözlü sataşma ile başlayana kavga büyüdü.
