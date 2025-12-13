Messi Oynayacak Diye Bilet Aldılar, Oynamayınca Sahayı Bastılar
Lionel Messi’nin Hindistan turu, Kolkata’daki Salt Lake Stadı’nda yaşanan olaylarla gündeme geldi. Yıldız futbolcuyu görmek için yüksek bedeller ödeyen binlerce taraftar, Messi’nin kısa süreli görünmesi ve erken ayrılması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Beklentilerin karşılanmaması tribünlerde gerginliğe yol açtı. Bazı taraftarlar sahaya girerken, statta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Messi oynayacak diye pahalı biletleri aldılar ama Messi sahanın kenarında göründü ve gitti.
Taraftarlar "aylık maaşımıza denk paralar ödedik oynayacak diye" Messi'ye isyan etti.
Heykelinin açılışına bile online katıldı.
Messi'yi sahada göremeyen taraftarlar zemine inerek olay çıkardı.
