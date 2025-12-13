onedio
Messi Oynayacak Diye Bilet Aldılar, Oynamayınca Sahayı Bastılar

Messi Oynayacak Diye Bilet Aldılar, Oynamayınca Sahayı Bastılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.12.2025 - 18:53

Lionel Messi’nin Hindistan turu, Kolkata’daki Salt Lake Stadı’nda yaşanan olaylarla gündeme geldi. Yıldız futbolcuyu görmek için yüksek bedeller ödeyen binlerce taraftar, Messi’nin kısa süreli görünmesi ve erken ayrılması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Beklentilerin karşılanmaması tribünlerde gerginliğe yol açtı. Bazı taraftarlar sahaya girerken, statta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Messi oynayacak diye pahalı biletleri aldılar ama Messi sahanın kenarında göründü ve gitti.

Messi oynayacak diye pahalı biletleri aldılar ama Messi sahanın kenarında göründü ve gitti.

Lionel Messi’nin Hindistan turu olaylı başladı. Kolkata’daki Salt Lake Stadı’nda düzenlenen etkinlikte binlerce taraftar, Messi’yi yakından görebilmek için 12 bin rupiye varan bilet ücretleri ödedi. Ancak yıldız futbolcunun kısa süreli ve sınırlı görünmesi hayal kırıklığı yarattı.

Taraftarlar "aylık maaşımıza denk paralar ödedik oynayacak diye" Messi'ye isyan etti.

Taraftarlar "aylık maaşımıza denk paralar ödedik oynayacak diye" Messi'ye isyan etti.

Messi’nin saha içinde yetkililer ve ünlüler tarafından çevrelenmesi, ardından yaklaşık 20 dakika sonra güvenlik eşliğinde statdan ayrılması tribünlerde öfkeye neden oldu. Bazı taraftarlar sahaya girdi, pankartları ve çadırları parçaladı, koltuk ve su şişeleri fırlattı.

Arjantinli yıldızın, bir gösteri maçında kısa süreli de olsa forma giymesi bekleniyordu. Ancak bu gerçekleşmeyince tepkiler daha da büyüdü. Taraftarlar, aylık maaşlarına denk paralar ödeyip Messi’nin yüzünü bile net göremediklerini dile getirdi.

Heykelinin açılışına bile online katıldı.

Heykelinin açılışına bile online katıldı.

Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee, yaşananlardan dolayı “derin üzüntü ve şok” duyduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, etkinliğin baş organizatörünün gözaltına alındığı ve bilet iadelerinin gündemde olduğu bildirildi.

Messi, ‘GOAT Turu’ kapsamında Hindistan’da Kolkata, Haydarabad, Mumbai ve Delhi’de tanıtım etkinliklerine katılıyor. Tur, Kolkata’da Messi için yapılan 21 metrelik dev heykelin tanıtımıyla başlamış, güvenlik gerekçesiyle Messi bu bölüme çevrim içi katılmıştı.

Messi'yi sahada göremeyen taraftarlar zemine inerek olay çıkardı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
