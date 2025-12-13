Messi Oynayacak Diye Bilet Aldılar, Oynamayınca Sahayı Bastılar

Messi’nin saha içinde yetkililer ve ünlüler tarafından çevrelenmesi, ardından yaklaşık 20 dakika sonra güvenlik eşliğinde statdan ayrılması tribünlerde öfkeye neden oldu. Bazı taraftarlar sahaya girdi, pankartları ve çadırları parçaladı, koltuk ve su şişeleri fırlattı.

Arjantinli yıldızın, bir gösteri maçında kısa süreli de olsa forma giymesi bekleniyordu. Ancak bu gerçekleşmeyince tepkiler daha da büyüdü. Taraftarlar, aylık maaşlarına denk paralar ödeyip Messi’nin yüzünü bile net göremediklerini dile getirdi.