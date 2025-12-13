onedio
OpenAI, ChatGPT İçin Duyurduğu Erotik Modun Tarihini Açıkladı

Hakan Karakoca
13.12.2025 - 21:15

Elon Musk’ın Grok gibi rakip platformlarda daha serbest etkileşimlere alan açmasının ardından OpenAI de ChatGPT’deki katı kullanım sınırlarını gevşetmeye hazırlanıyor. Şirket, uzun süredir konuşulan ve kamuoyunda “erotik mod” olarak anılan Yetişkin Modu özelliğini 2026’nın ilk aylarında kullanıma sunmayı planladığını duyurdu.

ChatGPT, Erotik Modunu duyurmaya hazırlanıyor.

Rakip yapay zekâ platformlarının, özellikle Elon Musk’ın Grok’u, daha az kısıtlı etkileşimler sunmasının ardından OpenAI de ChatGPT’deki sıkı içerik politikalarında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Şirket, uzun süredir gündemde olan ve kamuoyunda “erotik mod” olarak anılan Yetişkin Modu’nun 2026’nın başında kullanıma açılacağını duyurdu.

Bu hafta gerçekleştirilen GPT-5.2 bilgilendirme toplantısında konuşan OpenAI Uygulamalar CEO’su Fidji Simo, söz konusu özelliğin 2026’nın ilk çeyreğinde ChatGPT’ye entegre edilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Ancak Yetişkin Modu’nun hayata geçmesi, tek bir kritik unsurun başarıyla çalışmasına bağlı olacak: hatasız yaş tespiti teknolojisi.

18 yaş tespiti için yoğun çaba sarf edilecek.

OpenAI, yetişkinlere yönelik içeriklerin çocuklara erişmesini önlemek amacıyla yeni bir “Yaş Tahmin Modeli” geliştirdiğini açıkladı. Fidji Simo’nun verdiği bilgilere göre şirket, kullanıcının yaşını doğrudan beyanına gerek kalmadan tespit edebilen bir yapay zekâ sistemi üzerinde testler yürütüyor. Söz konusu modelin, 18 yaş altındaki kullanıcıları otomatik olarak belirleyerek koruyucu önlemleri ve içerik kısıtlamalarını devreye alması hedefleniyor.

Test edildiği ülkeler var.

Bazı ülkelerde pilot olarak test edilen sistemin temel hedefi, yalnızca genç kullanıcıları tespit etmek değil; aynı zamanda yetişkinlerin hatalı biçimde genç olarak sınıflandırılmasının önüne geçmek. Fidji Simo, yetişkinlere yönelik özellikler devreye alınmadan önce hem yetişkin kullanıcıların gereksiz kısıtlamalara maruz kalmadığından hem de reşit olmayanların doğru şekilde belirlendiğinden emin olmak istediklerini vurguladı.

Son dönemde pek çok çevrim içi platform, artan yasal yükümlülükler ve güvenlik kaygıları nedeniyle benzer yaş doğrulama sistemlerine yöneliyor. OpenAI’nin de bu dengeyi sağladıktan sonra Yetişkin Modu’nu kullanıma açmayı planladığı belirtiliyor.

