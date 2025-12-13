OpenAI, ChatGPT İçin Duyurduğu Erotik Modun Tarihini Açıkladı

Bazı ülkelerde pilot olarak test edilen sistemin temel hedefi, yalnızca genç kullanıcıları tespit etmek değil; aynı zamanda yetişkinlerin hatalı biçimde genç olarak sınıflandırılmasının önüne geçmek. Fidji Simo, yetişkinlere yönelik özellikler devreye alınmadan önce hem yetişkin kullanıcıların gereksiz kısıtlamalara maruz kalmadığından hem de reşit olmayanların doğru şekilde belirlendiğinden emin olmak istediklerini vurguladı.

Son dönemde pek çok çevrim içi platform, artan yasal yükümlülükler ve güvenlik kaygıları nedeniyle benzer yaş doğrulama sistemlerine yöneliyor. OpenAI’nin de bu dengeyi sağladıktan sonra Yetişkin Modu’nu kullanıma açmayı planladığı belirtiliyor.