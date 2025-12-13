OpenAI, ChatGPT İçin Duyurduğu Erotik Modun Tarihini Açıkladı
Elon Musk’ın Grok gibi rakip platformlarda daha serbest etkileşimlere alan açmasının ardından OpenAI de ChatGPT’deki katı kullanım sınırlarını gevşetmeye hazırlanıyor. Şirket, uzun süredir konuşulan ve kamuoyunda “erotik mod” olarak anılan Yetişkin Modu özelliğini 2026’nın ilk aylarında kullanıma sunmayı planladığını duyurdu.
ChatGPT, Erotik Modunu duyurmaya hazırlanıyor.
18 yaş tespiti için yoğun çaba sarf edilecek.
Test edildiği ülkeler var.
