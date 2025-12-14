ABD’de Üniversitede Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 8 Kişi Yaralandı
ABD’nin Rhode Island eyaletinde bulunan Brown Üniversitesi’nde silahlı saldırı düzenlendi. Okulda final sınavlarının yapıldığı dönemde gerçekleşen saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin de yaralandığı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı düzenleyen şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
ABD’de üniversite kampüsünde final sınavları kana bulandı.
ABD Başkanı Trump’tan saldırı ile ilgili açıklama geldi.
Olay yerinden görüntüler 👇
