ABD’de Üniversitede Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 8 Kişi Yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.12.2025 - 11:49

ABD’nin Rhode Island eyaletinde bulunan Brown Üniversitesi’nde silahlı saldırı düzenlendi. Okulda final sınavlarının yapıldığı dönemde gerçekleşen saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin de yaralandığı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı düzenleyen şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

ABD’de üniversite kampüsünde final sınavları kana bulandı.

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi kampüsünde, yerel saatle akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda polis, çok sayıda kişinin silahla vurulduğunu belirtti.

Olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında açıklama yapan Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump’tan saldırı ile ilgili açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, “FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında” ifadesini kullandı.

Olay yerinden görüntüler 👇

