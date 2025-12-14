onedio
Avustralya’nın Ünlü Bondi Plajı’nda Silahlı Saldırı: En Az 10 Kişinin Öldüğü Açıklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.12.2025 - 13:09

Avustralya’nın Sidney kentinde bulunan dünyaca ünlü Bondi Plajı’nda silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırgan rastgele şekilde etrafa ateş açarken, polis 1’i saldırgan olmak üzere 10 kişinin öldüğünü doğruladı. Diğer saldırgan ise gözaltına alındı. Ayrıca olayda onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı.

Avustralya’nın Sidney kentinde bulunan Bondi Plajı’na uzun namlulu silahlar ve patlayıcıyla gelen iki kişi dehşet saçtı.

Saldırganlar çevredekilerin üzerine rastgele ateş açarken, 1 saldırgan etkisiz hâle getirildi. İkisi polis olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis ekipleri diğer saldırganı yaralayarak gözaltına aldı.

Polisten yapılan açıklamada, “Ne olup bittiğini netleştirene kadar insanların sığınağa gitmesi” istendi.

Saldırının, plajda Hanuka Bayramı’nı kutlayan Yahudilere karşı düzenlendiği de açıklandı.

Olay yerinden görüntüler

