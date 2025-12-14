Avustralya’nın Ünlü Bondi Plajı’nda Silahlı Saldırı: En Az 10 Kişinin Öldüğü Açıklandı
Avustralya’nın Sidney kentinde bulunan dünyaca ünlü Bondi Plajı’nda silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırgan rastgele şekilde etrafa ateş açarken, polis 1’i saldırgan olmak üzere 10 kişinin öldüğünü doğruladı. Diğer saldırgan ise gözaltına alındı. Ayrıca olayda onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı.
Avustralya’nın Sidney kentinde bulunan Bondi Plajı’na uzun namlulu silahlar ve patlayıcıyla gelen iki kişi dehşet saçtı.
Olay yerinden görüntüler
