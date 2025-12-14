onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Almanya Merkezli GFZ’den Marmara Fayı Çalışması: Stres Boşalmadı, Aksine Birikti!

Almanya Merkezli GFZ’den Marmara Fayı Çalışması: Stres Boşalmadı, Aksine Birikti!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.12.2025 - 14:56

Almanya’da bulunan GFZ Helmholtz Yerbilimleri Merkezi’nin Marmara Denizi’ndeki fay hatları ile ilgili yaptığı çalışmanın sonuçları, dünyanın en saygın bilim dergilerinden Science’ta yayımlandı. Uzmanlar, yakın zamanda Marmara Denizi’nde meydana gelen 5,8 ve 6,2 büyüklüğündeki depremlerin, tahmin edilenin aksine stres boşalmasını sağlamadığını açıkladı. Uluslararası araştırma ekibi, yaşanan son 6,2 büyüklüğündeki depremin, “kilitli” segmentler üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

Kaynak: Çağla Üren / Euronews

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şener Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbul’daki büyük deprem tehlikesinin geçtiğini söylemişti.

Şener Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbul’daki büyük deprem tehlikesinin geçtiğini söylemişti.

Almanya’da bulunan GFZ Helmholtz Yerbilimleri Merkezi’ndeki uluslararası araştırmacılar ise Üşümezsoy’un aksine, Marmara Denizi’ndeki deprem tehlikesinin artarak sürdüğünü belirtiyor.

Euronews’ten Çağla Üren’in aktardığına göre, Eylül 2019’da 5,8 büyüklüğündeki Silivri depremi meydana geldi. Nisan 2025’teki 6,2 büyüklüğündeki son deprem ise 2019 depreminin hemen doğusunda, İstanbul’a daha yakın bir noktada gerçekleşti. Bilim insanlarına göre bu tablo, fayın “sürüklenen” (hareketli) batı kısımlarının, İstanbul’un hemen güneyindeki “kilitli” (hareketsiz ve enerji biriktiren) doğu kısımlarını ittiğini ve yüklediğini gösteriyor.

Fay hattında olması beklenen rahatlamanın görülmediği tespit edildi.

Fay hattında olması beklenen rahatlamanın görülmediği tespit edildi.

Analizlere göre, 2019’daki 5,8’lik depremden sonra fay hattındaki stres seviyesi (bilimsel adıyla b-değeri) zamanla normale dönmüştü. Ancak 2025’teki 6,2’lik depremden sonra fay hattında beklenen rahatlama görülmedi.

Analizler, o bölgedeki kayma geriliminin (shear stress) hâlâ çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum, fayın yeni ve daha büyük bir kırılmaya hazır olabileceğine işaret ediyor.

Çalışma, hem 2019 hem de 2025 depremlerinin “yırtılma yönünün” doğuya doğru olduğunu ortaya koydu. Fay doğuya doğru yırtıldığında, sismik dalgalar ve yer sarsıntısı enerjisi bir mercek gibi İstanbul’a doğru odaklanıyor. Bu da gelecekteki olası bir depremde şehrin, depremin büyüklüğünden beklenenden daha şiddetli sarsılabileceği anlamına geliyor.

Avcılar açıklarındaki “sismik boşluk” en tehlikeli yer olarak açıklandı.

Avcılar açıklarındaki “sismik boşluk” en tehlikeli yer olarak açıklandı.

Dilerseniz ayrıntılara buradan da göz atabilirsiniz!

Dilerseniz ayrıntılara buradan da göz atabilirsiniz!

Bu görsel Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın