Almanya Merkezli GFZ’den Marmara Fayı Çalışması: Stres Boşalmadı, Aksine Birikti!
Almanya’da bulunan GFZ Helmholtz Yerbilimleri Merkezi’nin Marmara Denizi’ndeki fay hatları ile ilgili yaptığı çalışmanın sonuçları, dünyanın en saygın bilim dergilerinden Science’ta yayımlandı. Uzmanlar, yakın zamanda Marmara Denizi’nde meydana gelen 5,8 ve 6,2 büyüklüğündeki depremlerin, tahmin edilenin aksine stres boşalmasını sağlamadığını açıkladı. Uluslararası araştırma ekibi, yaşanan son 6,2 büyüklüğündeki depremin, “kilitli” segmentler üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.
Kaynak: Çağla Üren / Euronews
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şener Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbul’daki büyük deprem tehlikesinin geçtiğini söylemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fay hattında olması beklenen rahatlamanın görülmediği tespit edildi.
Avcılar açıklarındaki “sismik boşluk” en tehlikeli yer olarak açıklandı.
Dilerseniz ayrıntılara buradan da göz atabilirsiniz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın