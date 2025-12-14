Almanya Merkezli GFZ’den Marmara Fayı Çalışması: Stres Boşalmadı, Aksine Birikti!

Analizlere göre, 2019’daki 5,8’lik depremden sonra fay hattındaki stres seviyesi (bilimsel adıyla b-değeri) zamanla normale dönmüştü. Ancak 2025’teki 6,2’lik depremden sonra fay hattında beklenen rahatlama görülmedi.

Analizler, o bölgedeki kayma geriliminin (shear stress) hâlâ çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum, fayın yeni ve daha büyük bir kırılmaya hazır olabileceğine işaret ediyor.

Çalışma, hem 2019 hem de 2025 depremlerinin “yırtılma yönünün” doğuya doğru olduğunu ortaya koydu. Fay doğuya doğru yırtıldığında, sismik dalgalar ve yer sarsıntısı enerjisi bir mercek gibi İstanbul’a doğru odaklanıyor. Bu da gelecekteki olası bir depremde şehrin, depremin büyüklüğünden beklenenden daha şiddetli sarsılabileceği anlamına geliyor.