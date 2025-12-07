Şener Üşümezsoy'dan Marmara Depremi İçin Açıklama: "Risk Oluşturan Fay Hattı Kalmadı"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, birçok uzmanın aksine beklenen büyük Marmara depremi için farklı görüşler ortaya atıyor. Üşümezsoy son olarak Marmara Denizi’nde bulunan fay hatlarının kırıldığını ve bölgeyi bekleyen büyük bir deprem tehlikesi olmadığını söyledi. Adalar fayının da ölü fay olduğunu yenileyen Üşümezsoy, “Büyük deprem beklentisi gerçekçi değil. İstanbul’un geri kalanı için büyük deprem beklentisi yok.” ifadelerini kullandı.
Şener Üşümezsoy, Sözcü TV’de katıldığı programda Marmara Denizi’nde bulunan fay hatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
“Büyük deprem riski kalmadı”
