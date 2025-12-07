onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şener Üşümezsoy'dan Marmara Depremi İçin Açıklama: "Risk Oluşturan Fay Hattı Kalmadı"

Şener Üşümezsoy'dan Marmara Depremi İçin Açıklama: "Risk Oluşturan Fay Hattı Kalmadı"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.12.2025 - 13:22

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, birçok uzmanın aksine beklenen büyük Marmara depremi için farklı görüşler ortaya atıyor. Üşümezsoy son olarak Marmara Denizi’nde bulunan fay hatlarının kırıldığını ve bölgeyi bekleyen büyük bir deprem tehlikesi olmadığını söyledi. Adalar fayının da ölü fay olduğunu yenileyen Üşümezsoy, “Büyük deprem beklentisi gerçekçi değil. İstanbul’un geri kalanı için büyük deprem beklentisi yok.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şener Üşümezsoy, Sözcü TV’de katıldığı programda Marmara Denizi’nde bulunan fay hatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şener Üşümezsoy, Sözcü TV’de katıldığı programda Marmara Denizi’nde bulunan fay hatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Adalar fay hattında herhangi bir stres birikimi olmadığını söyleyen Üşümezsoy, “Yalova–Çınarcık–Esenköy hattında 6.5 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesi var ancak enerji birikimi yok. 1894 depremi bu bölgedeki enerjiyi tüketti” dedi.

“Büyük deprem riski kalmadı”

“Büyük deprem riski kalmadı”

Üşümezsoy, Marmara’daki asıl riskin yıllarca Silivri–Büyükçekmece arasındaki aktif fay olarak değerlendirildiğini; ancak bu segmentin de son yıllarda kırıldığını ifade etti. 

“Kırılan fay yeniden kırılmaz. Marmara’da büyük deprem riski oluşturan hat kalmadı. O nedenle büyük deprem beklentisi gerçekçi değil. İstanbul’un geri kalanı için büyük deprem beklentisi yok” diyen Üşümezsoy, Büyükçekmece–Avcılar–Yeşilköy hattına uzandığı iddia edilen fayın da “ölü fay” niteliğinde olduğunu söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın