Şener Üşümezsoy'dan Marmara Depremi İçin Açıklama: "Risk Oluşturan Fay Hattı Kalmadı"

Üşümezsoy, Marmara’daki asıl riskin yıllarca Silivri–Büyükçekmece arasındaki aktif fay olarak değerlendirildiğini; ancak bu segmentin de son yıllarda kırıldığını ifade etti.

“Kırılan fay yeniden kırılmaz. Marmara’da büyük deprem riski oluşturan hat kalmadı. O nedenle büyük deprem beklentisi gerçekçi değil. İstanbul’un geri kalanı için büyük deprem beklentisi yok” diyen Üşümezsoy, Büyükçekmece–Avcılar–Yeşilköy hattına uzandığı iddia edilen fayın da “ölü fay” niteliğinde olduğunu söyledi.