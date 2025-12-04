onedio
Beklenen Büyük İstanbul Depremi İçin Yeni Açıklama: "Büyüklük Revize Edilmeli"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.12.2025 - 15:01

Naci Görür, Celal Şengör gibi uzmanlar Marmara Denizi’nde tarihsel döngüsünü tamamlayan büyük depremin her an olabileceğini ve büyüklüğünün Adalar Fayı’nın da birlikte kırılması ile 7.7’ye kadar yükselebileceğini iddia ediyordu. Şener Üşümezsoy ise beklenen İstanbul depreminin büyüklüğünün en fazla 6.5 olacağını söylemişti. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise bugün yaptığı paylaşımda beklenen depremin büyüklük ve zamanında revize yapılması gerektiğini söyleyerek depremin büyüklüğünün maksimum 6.6 olacağını iddia etti.

Milyonlarca insanın yaşadığı Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük deprem hemen hemen her vatandaşın uykularını kaçırıyor.

Uzmanlar beklenen depremin büyüklüğünde görüş birliğine varamazken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden emekli Prof. Dr. Osman Bektaş beklenen depremle ilgili bugün önemli bir paylaşım yaptı.

Bektaş X’te (Twitter) yaptığı paylaşımda, “Doğu Marmara'daki 1766 M7,2-7,4 depreminin büyüklüğü yıkım tahminine dayanır. (Ambraseys,2002). 

30 yıl içerisindeki deprem beklentisi ise tarihsel depremlerin istatistiki bir sonucudur. (Tom Parson, 2004) 

Her iki çalışma ana Marmara Fayı'nın tam kilitli olduğunu ve büyük deprem enerjisi biriktirdiğini varsayar. 

Oysa günümüzdeki GPS, İnSAR ve denizaltı akustik çalışmaları fayın kısmen de olsa creep yaparak deprem enerji bütçesini oldukça düşürdüğünü (max. M6,6) gösterebilir.' ifadelerini kullandı.

