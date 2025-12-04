Beklenen Büyük İstanbul Depremi İçin Yeni Açıklama: "Büyüklük Revize Edilmeli"

Naci Görür, Celal Şengör gibi uzmanlar Marmara Denizi’nde tarihsel döngüsünü tamamlayan büyük depremin her an olabileceğini ve büyüklüğünün Adalar Fayı’nın da birlikte kırılması ile 7.7’ye kadar yükselebileceğini iddia ediyordu. Şener Üşümezsoy ise beklenen İstanbul depreminin büyüklüğünün en fazla 6.5 olacağını söylemişti. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise bugün yaptığı paylaşımda beklenen depremin büyüklük ve zamanında revize yapılması gerektiğini söyleyerek depremin büyüklüğünün maksimum 6.6 olacağını iddia etti.