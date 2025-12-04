Kalem Kutusunda Kurşun Tehlikesi! Satışı Yasaklandı
Kalem kutusunda kurşun miktarı belirtilen değerin üzerinde çıktı. Ticaret Bakanlığı, söz konusu kurşun kalem kutusunun satışını yasakladı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS), ürüne dair bilgiler paylaşıldı. Yapılan açıklamada, piyasadan toplatılmasına karar verildiği ifade edildi.
Kalem kutusunun satışı yasaklandı.
