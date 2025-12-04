onedio
Kalem Kutusunda Kurşun Tehlikesi! Satışı Yasaklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.12.2025 - 14:55

Kalem kutusunda kurşun miktarı belirtilen değerin üzerinde çıktı. Ticaret Bakanlığı, söz konusu kurşun kalem kutusunun satışını yasakladı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS), ürüne dair bilgiler paylaşıldı. Yapılan açıklamada, piyasadan toplatılmasına karar verildiği ifade edildi.

Kalem kutusunun satışı yasaklandı.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde bir kalem kutusunun satışının yasaklandığı açıkladı. Piyasadan toplatılacak olan 'Logon Colorful' isimli markaya ait kalem kutusunda yüksek kurşun miktarı çıktı. GÜBİS'te yer alan bilgilere göre 'Toplam kurşun miktarı limit değerlerin üzerindedir' denildi. Kimyasal riski taşıdığı belirtilen kalem kutusunun model ve seri numarası 2028 olarak belirtildi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
