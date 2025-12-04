onedio
Türkiye'de Kanser Vakalarının En Çok Görüldüğü Kent Belli Oldu

Türkiye’de Kanser Vakalarının En Çok Görüldüğü Kent Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.12.2025 - 13:16

Türkiye’de en çok kanser vakası görülen kentler belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılı verileriyle hazırlanan listede 10 kent yer aldı. İşte kanser vakalarının en çok ve en az görüldüğü kentler.

Türkiye'de milyonlarca kişi kanserle mücadele ediyor.

Türkiye'de milyonlarca kişi kanserle mücadele ediyor.

Kirli hava, gıdalar, stres… Pek çok etken kansere davetiye çıkarıyor. Kanser hastalığının birçok nedeni bulunurken bunlardan en bilineni ise sağlıksız yaşam. Uzmanlar sağlıksız yiyeceklerin, hava kirliliği, stres ve üzüntünün hastalığa neden olduğunu belirtiyor. Türkiye’de ise milyonlarca kişi kanser hastalığıyla mücadele ediyor. TÜİK’in 2022 verileriyle en çok kanser görülen kentler belli oldu.

Kanser vakalarının en çok görüldüğü 10 kent:

Kanser vakalarının en çok görüldüğü 10 kent:

1. Ağrı: Kanserden ölüm oranı yüzde 21.8

2. Kars: Kanserden ölüm oranı yüzde 18.8

3. Iğdır: Kanserden ölüm oranı yüzde 18.6

4. Erzurum: Kanserden ölüm oranı yüzde 18.6

5. Bayburt: Kanserden ölüm oranı yüzde 18.5

6. Ankara: Kanserden ölüm oranı yüzde 18.5

7. Van: Kanserden ölüm oranı yüzde 18.2

8. Sakarya: Kanserden ölüm oranı yüzde 18

9. Tekirdağ: Kanserden ölüm oranı yüzde 17.9

10. İstanbul: Kanserden ölüm oranı yüzde 17.8

Kanser vakalarının en az görüldüğü 10 kent:

Kanser vakalarının en az görüldüğü 10 kent:

1. Siirt: Kanserden ölüm oranı yüzde 8.5

2. Kilis: Kanserden ölüm oranı yüzde 10

3. Gaziantep: Kanserden ölüm oranı yüzde 10

4. Şanlıurfa: Kanserden ölüm oranı yüzde 10.1

5. Hatay: Kanserden ölüm oranı yüzde 10.6

6. Osmaniye: Kanserden ölüm oranı yüzde 10.8

7. Çorum: Kanserden ölüm oranı yüzde 10.9

8. Şırnak: Kanserden ölüm oranı yüzde 11.4

9. Aydın: Kanserden ölüm oranı yüzde 11.6

10. Yozgat: Kanserden ölüm oranı yüzde 11.6

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
