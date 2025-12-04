Türkiye’de Kanser Vakalarının En Çok Görüldüğü Kent Belli Oldu

Kirli hava, gıdalar, stres… Pek çok etken kansere davetiye çıkarıyor. Kanser hastalığının birçok nedeni bulunurken bunlardan en bilineni ise sağlıksız yaşam. Uzmanlar sağlıksız yiyeceklerin, hava kirliliği, stres ve üzüntünün hastalığa neden olduğunu belirtiyor. Türkiye’de ise milyonlarca kişi kanser hastalığıyla mücadele ediyor. TÜİK’in 2022 verileriyle en çok kanser görülen kentler belli oldu.