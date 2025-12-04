Ankara’da Korkutan Kuraklık Açıklaması: "Suları Sabah Saatlerinde Kontrollü Şekilde Vereceğiz"

Barajlarda yaklaşık 210 milyon metreküp su bulunduğunu bildiren ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Eğrekkaya ve Akyar barajları ile Çamlıdere Barajı'ndaki 'ölü hacimlerden su alınabilmesi' için çalışmalar yapıldığını aktardı.

Ankaralılardan su kullanımında daha fazla tasarruflu olmalarını beklediklerini dile getiren Akçay, 'Su tüketiminde tasarruf olmayınca, kuraklık da devam ettiği için suyu çok hesaplı ve dengeli şekilde vermemiz gerekiyor. Zaman zaman, özellikle en az su tüketilen saatlerde, gece sabaha doğru olan süreçte suyu kontrollü şekilde vereceğiz.' ifadelerini kullandı.