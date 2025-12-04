Ankara’da Korkutan Kuraklık Açıklaması: "Suları Sabah Saatlerinde Kontrollü Şekilde Vereceğiz"
Türkiye’de görülen kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında Ankara geliyor. Kente su ağlayan barajların seviyesinde yaşanan düşüş nedeniyle bazı ilçelerde 30 saati bulan su kesintileri yapılacağı açıklanmıştı. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay vatandaşları su tüketiminde tasarruf yapmaya çağırdı ve “Zaman zaman, özellikle en az su tüketilen saatlerde, gece sabaha doğru olan süreçte suyu kontrollü şekilde vereceğiz' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ASKİ’nin sitesinde geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Çankaya, Gölbaşı, Etimesgut gibi ilçelerde 30 saati bulacak su kesintileri olacağı duyurulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara’nın ne kadar suyu kaldı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın