Ankara'da Korkutan Kuraklık Açıklaması: "Suları Sabah Saatlerinde Kontrollü Şekilde Vereceğiz"

Ankara’da Korkutan Kuraklık Açıklaması: "Suları Sabah Saatlerinde Kontrollü Şekilde Vereceğiz"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
04.12.2025 - 14:28

Türkiye’de görülen kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında Ankara geliyor. Kente su ağlayan barajların seviyesinde yaşanan düşüş nedeniyle bazı ilçelerde 30 saati bulan su kesintileri yapılacağı açıklanmıştı. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay vatandaşları su tüketiminde tasarruf yapmaya çağırdı ve “Zaman zaman, özellikle en az su tüketilen saatlerde, gece sabaha doğru olan süreçte suyu kontrollü şekilde vereceğiz' ifadelerini kullandı.

ASKİ'nin sitesinde geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Çankaya, Gölbaşı, Etimesgut gibi ilçelerde 30 saati bulacak su kesintileri olacağı duyurulmuştu.

ASKİ’nin sitesinde geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Çankaya, Gölbaşı, Etimesgut gibi ilçelerde 30 saati bulacak su kesintileri olacağı duyurulmuştu.

Barajlarda yaklaşık 210 milyon metreküp su bulunduğunu bildiren ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Eğrekkaya ve Akyar barajları ile Çamlıdere Barajı'ndaki 'ölü hacimlerden su alınabilmesi' için çalışmalar yapıldığını aktardı.

Ankaralılardan su kullanımında daha fazla tasarruflu olmalarını beklediklerini dile getiren Akçay, 'Su tüketiminde tasarruf olmayınca, kuraklık da devam ettiği için suyu çok hesaplı ve dengeli şekilde vermemiz gerekiyor. Zaman zaman, özellikle en az su tüketilen saatlerde, gece sabaha doğru olan süreçte suyu kontrollü şekilde vereceğiz.' ifadelerini kullandı.

Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?

Ankara’nın ne kadar suyu kaldı?

Son zamanlardaki kuraklık sorununa dikkati çeken Akçay, şunları kaydetti:

'Bu yıl yaşanan kuraklık aynı düzeyde sürerse, elimizdeki suyu günde ortalama 1 milyon 300 bin metreküp verecek şekilde kullanarak 2026 yılının sonuna kadar idare edebileceğimizi öngörüyoruz. Elimizdeki suyun sınırlı olduğunu bilerek davranmamız gerekiyor. Bahçeleri sulayalım, arabaları yıkayalım, tarlayı sulayalım, eğer böyle şeylerle devam edeceksek, ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde su yetiştiremezsiniz. Vatandaşımızın da dikkatli olması gerekiyor.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
