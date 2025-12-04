Türkiye’de Bu Yıl Kış Ilık Geçecek: İstanbul’da Kar Yağacak mı?
Aralık ayının başlarında olmamıza rağmen yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Birçok kent ciddi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya bulunurken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu bu yıl Türkiye’de kış aylarının ılık geçeceğini söyledi. “Kısa süreli ama şiddetli soğuk hava dalgaları” yaşanabileceğini belirten Kadıoğlu, “Aniden inecek kutupsal soğuklar, İstanbul gibi şehirlerde deniz etkili kar yağışlarını tetikleyebilir.” ifadelerini kullandı.
Yılın son ayına girmiş bulunmamıza rağmen yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar yüksek seyrediyor.
İstanbul, Ankara İzmir’de kar yağacak mı?
Kış mevsimi bölgelerde nasıl geçecek?
“Aniden başlayacak kar fırtınalarına da hazırlıklı olmak gerekiyor.”
