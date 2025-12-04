Türkiye’de Bu Yıl Kış Ilık Geçecek: İstanbul’da Kar Yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de üyesi olduğu Güneydoğu Avrupa Sanal İklim Değişikliği Merkezi (SEEVCCC) tarafından çalıştırılan modellere dikkati çeken Kadıoğlu, buna göre Türkiye'nin büyük bölümünde ılıman ve kuraklık eğilimli bir kış beklendiğini belirtti.

Kadıoğlu 'Türkiye genelinde kış sıcaklıklarının pozitif anomalide seyretmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgalarının zaman zaman etkili olma ihtimali olsa da ılık periyotların daha uzun ve baskın olacağı bir kış öngörüyoruz.' dedi.