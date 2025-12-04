onedio
Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil’in Arası Neden Açık? 2021 Yılında Uğur Dündar Canlı Yayında Çıldırmıştı

İsmail Kahraman
04.12.2025 - 11:51

Yılmaz Özdil’in Sözcü Medya Grubu Başkanı olması sonrasında Sözcü TV’de yaprak dökümü yaşanmıştı. Sözcü TV’nin genel yayın yönetmeni ile birlikte birçok muhabiri de işten çıkarılmıştı. Yılmaz Özdil sonrası Uğur Dündar da bugünkü yazısı ile Sözcü’ye veda ettiğini duyurdu. “Bana hiç kimse ‘git’ demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum.” diyen Uğur Dündar’ın, 2021 yılından beri Yılmaz Özdil ile arası açık. Yılmaz Özdil, Uğur Dündar’ın kurucuları arasında bulunduğu Artı 1 TV’nin finansmanını kara para aklama suçlaması sonrasında ABD’ye kaçan Sezgin Baran Korkmaz’ın sağladığını ima etmişti. Uğur Dündar ise bu iddialara canlı yayında cevap vermiş ve Yılmaz Özdil için, “Sen artık benim cenazeme bile gelme” ifadelerini kullanmıştı.

Uğur Dündar’ın 2021 yılında Tele 1 ekranlarında Yılmaz Özdil’e cevap verdiği anlar 👇

Sözcü’de birçok basın emekçisinin işine son verildi.

Geçtiğimiz günlerde Sözcü’de yaşanan yönetim değişikliği adeta “deprem” yaratmıştı. İlk etapta 14 kişinin işine son verilmişti. Sonrasında Uğur Dündar kanaldan ayrıldı. Sözcü TV’nin önemli ekran yüzlerinden Özlem Gürses’in de işine son verildiği iddia edilmişti. Ayrıca Sözcü TV’de Ana Haber’i sunan Can Coşkun’un da kanaldan ayrılacağı belirtiliyor.

Sözcü’deki üst düzey değişikliler sonrasında Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine Yılmaz Özdil getirildi. İpek Özbey, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni, Sözcü Gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürü oldu.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
