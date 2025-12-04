Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil’in Arası Neden Açık? 2021 Yılında Uğur Dündar Canlı Yayında Çıldırmıştı

Yılmaz Özdil’in Sözcü Medya Grubu Başkanı olması sonrasında Sözcü TV’de yaprak dökümü yaşanmıştı. Sözcü TV’nin genel yayın yönetmeni ile birlikte birçok muhabiri de işten çıkarılmıştı. Yılmaz Özdil sonrası Uğur Dündar da bugünkü yazısı ile Sözcü’ye veda ettiğini duyurdu. “Bana hiç kimse ‘git’ demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum.” diyen Uğur Dündar’ın, 2021 yılından beri Yılmaz Özdil ile arası açık. Yılmaz Özdil, Uğur Dündar’ın kurucuları arasında bulunduğu Artı 1 TV’nin finansmanını kara para aklama suçlaması sonrasında ABD’ye kaçan Sezgin Baran Korkmaz’ın sağladığını ima etmişti. Uğur Dündar ise bu iddialara canlı yayında cevap vermiş ve Yılmaz Özdil için, “Sen artık benim cenazeme bile gelme” ifadelerini kullanmıştı.