onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sözcü TV’de İşten Çıkarmalar Devam Ediyor: Özlem Gürses ve Uğur Dündar da Kanaldan Ayrıldı

Sözcü TV’de İşten Çıkarmalar Devam Ediyor: Özlem Gürses ve Uğur Dündar da Kanaldan Ayrıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.12.2025 - 11:38

Sözcü TV’de çalışan gazetecilerin işten çıkarılması gündemde. Yeniden yapılanmaya giden yayın grubunda Yılmaz Özdil, Sözcü Medya Grubu Başkanı olmuştu. Yeni yönetim ise 14 gazeteciyi işten çıkarmıştı. Kanalın önemli isimleriyle de yolların ayrıldığı ortaya çıktı. Özlem Gürses ve Uğur Dündar Sözcü TV’nin önemli ekran yüzleri de kanaldan ayrıldı. Ayrıca ana haberi sunan Can Coşkun'un da kanaldan ayrılacağı iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sözcü TV’de Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı ile birlikte birçok kişinin işine son verilmişti.

Sözcü TV’de Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı ile birlikte birçok kişinin işine son verilmişti.

Yılmaz Özdil ile yeniden yapılanmaya giden kanalda, aralarında muhabirler Fırat Fıstık, Meral Danyıldız, Ozan Kelleci gibi isimlerin de bulunduğu 14 kişi işten çıkarılmıştı.

Sözcü TV’de işten çıkarmaların devam ettiği öğrenildi. Kanalın önemli ekran yüzleri arasında yer alan Uğur Dündar ve Özlem Gürses kanaldan kovuldu. Sözcü TV'de ana haberleri sunan Can Coşkun'un da kanaldan ayrılacağı iddia edildi.

Sözcü TV’de yeni yönetim belli oldu.

Sözcü TV’de yeni yönetim belli oldu.

Birçok gazetecinin işine son verilen Sözcü TV’de yeni yönetim de şekillendi. Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine Yılmaz Özdil getirildi. İpek Özbey, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni, Sözcü Gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürü oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın