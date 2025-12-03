Sözcü TV’de İşten Çıkarmalar Devam Ediyor: Özlem Gürses ve Uğur Dündar da Kanaldan Ayrıldı
Sözcü TV’de çalışan gazetecilerin işten çıkarılması gündemde. Yeniden yapılanmaya giden yayın grubunda Yılmaz Özdil, Sözcü Medya Grubu Başkanı olmuştu. Yeni yönetim ise 14 gazeteciyi işten çıkarmıştı. Kanalın önemli isimleriyle de yolların ayrıldığı ortaya çıktı. Özlem Gürses ve Uğur Dündar Sözcü TV’nin önemli ekran yüzleri de kanaldan ayrıldı. Ayrıca ana haberi sunan Can Coşkun'un da kanaldan ayrılacağı iddia edildi.
Sözcü TV’de Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı ile birlikte birçok kişinin işine son verilmişti.
Sözcü TV’de yeni yönetim belli oldu.
