İSKİ, İstanbul'da 10 Saatlik Su Kesintisi Olacağını Duyurdu: İstanbul'da Su Kesintisi Olacak Mahalleler!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.12.2025 - 11:22

İstanbul Bakırköy'de yaşayanları yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. İSKİ'nin bölgedeki ana su hatlarını depreme karşı daha dayanıklı hale getirme çalışmaları nedeniyle, yarın altı mahallede toplam 10 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Bakırköy ilçesinin bazı bölgelerinde hayati önem taşıyan bir altyapı çalışması gerçekleştireceğini açıkladı.

Bu zorunlu çalışma sebebiyle, Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren ilçe sakinlerinin su sıkıntısı yaşaması bekleniyor.

Yapılan bilgilendirmeye göre, Osmaniye Mahallesi'nde bulunan kritik ana isale hatlarının olası bir depreme karşı mukavemetini artırmak amacıyla özel esnek boru bağlantı parçaları monte edilecek. Bu teknik operasyonun sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için bölgesel su tedarikinin geçici olarak durdurulması gerekecek.

Planlanan kesinti, yarın Osmaniye, Kartaltepe, Zeytinlik, Yenimahalle, Sakızağacı ve Ataköy 1. Kısım mahallelerini kapsayacak. Söz konusu altı mahallede su akışı, yarın 10.00'da kesilecek ve çalışmaların tamamlanmasının ardından aynı gün 20.00 itibarıyla normale dönmesi öngörülüyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
