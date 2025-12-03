İSKİ, İstanbul'da 10 Saatlik Su Kesintisi Olacağını Duyurdu: İstanbul'da Su Kesintisi Olacak Mahalleler!
İstanbul Bakırköy'de yaşayanları yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. İSKİ'nin bölgedeki ana su hatlarını depreme karşı daha dayanıklı hale getirme çalışmaları nedeniyle, yarın altı mahallede toplam 10 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Bakırköy ilçesinin bazı bölgelerinde hayati önem taşıyan bir altyapı çalışması gerçekleştireceğini açıkladı.
