İSKİ, İstanbul'da 10 Saatlik Su Kesintisi Olacağını Duyurdu: İstanbul'da Su Kesintisi Olacak Mahalleler!

Bu zorunlu çalışma sebebiyle, Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren ilçe sakinlerinin su sıkıntısı yaşaması bekleniyor.

Yapılan bilgilendirmeye göre, Osmaniye Mahallesi'nde bulunan kritik ana isale hatlarının olası bir depreme karşı mukavemetini artırmak amacıyla özel esnek boru bağlantı parçaları monte edilecek. Bu teknik operasyonun sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için bölgesel su tedarikinin geçici olarak durdurulması gerekecek.

Planlanan kesinti, yarın Osmaniye, Kartaltepe, Zeytinlik, Yenimahalle, Sakızağacı ve Ataköy 1. Kısım mahallelerini kapsayacak. Söz konusu altı mahallede su akışı, yarın 10.00'da kesilecek ve çalışmaların tamamlanmasının ardından aynı gün 20.00 itibarıyla normale dönmesi öngörülüyor.