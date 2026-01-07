Teknoloji Sektöründe 2026 Vizyonu: Ücret, Yan Haklar ve Eğitim Dengesi Yeniden Tanımlanıyor
Melon ve Endeavor Türkiye tarafından hazırlanan Türkiye Ücret, Yan Haklar & Eğitim Trendleri Raporu Aralık 2025 yayımlandı. 136 şirketin katılımıyla hazırlanan rapor, teknoloji dünyasında çalışan bağlılığının artık sadece ücretle değil; esneklik, gelişim fırsatları ve liderlik kültürüyle şekillendiğini ortaya koyuyor.
2026’da Ücret Artış Beklentisi: Medyanda %30
Ücret Artışları Enflasyonun Gölgesinde: %30 Artış Yeterli mi?
Hibrit çalışma kalıcılaşıyor, yan haklar genişliyor
Eğitimde Niyet-Uygulama Açığı: En Büyük Bariyer Zaman
Yapay Zeka ve İK'nın Dönüşümü
Liderlerden Görüşler;
