onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Teknoloji Sektöründe 2026 Vizyonu: Ücret, Yan Haklar ve Eğitim Dengesi Yeniden Tanımlanıyor

Teknoloji Sektöründe 2026 Vizyonu: Ücret, Yan Haklar ve Eğitim Dengesi Yeniden Tanımlanıyor

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
07.01.2026 - 15:34

Melon ve Endeavor Türkiye tarafından hazırlanan Türkiye Ücret, Yan Haklar & Eğitim Trendleri Raporu Aralık 2025 yayımlandı. 136 şirketin katılımıyla hazırlanan rapor, teknoloji dünyasında çalışan bağlılığının artık sadece ücretle değil; esneklik, gelişim fırsatları ve liderlik kültürüyle şekillendiğini ortaya koyuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026’da Ücret Artış Beklentisi: Medyanda %30

2026’da Ücret Artış Beklentisi: Medyanda %30

Rapora göre, teknoloji şirketlerinin %95’i 2026 Ocak döneminde bir ücret artışı planlıyor. Artış bütçesini netleştiren şirketlerin öngördüğü medyan artış oranı %30 olarak belirlenirken; alt çeyrekte bu oran %25, üst çeyrekte ise %33 seviyelerinde seyrediyor. Şirketlerin %59’unun bütçesini şimdiden netleştirdiği görülüyor.

Ücret Artışları Enflasyonun Gölgesinde: %30 Artış Yeterli mi?

Ücret Artışları Enflasyonun Gölgesinde: %30 Artış Yeterli mi?

Raporun derinliklerindeki ekonomik veriler, bu artışın çalışanlar için ne kadar tatmin edici olacağını sorgulatıyor:

  • TL Odaklı Ödeme: Şirketlerin %86’sı ödemelerini TL cinsinden yapıyor ve dövize endeksli bir hesaplama kullanmıyor.

  • Net Ücret Tercihi: Sektörün %83’ü brüt yerine net ücret üzerinden anlaşmayı sürdürüyor.

  • Satın Alma Gücü: 2025 ortasında her üç şirketten ikisinin ara zam yapmaması ve 2026 için planlanan %30'luk oranın yıllık enflasyon beklentilerinin altında kalması, yetenek kaybı riskini tetikliyor.

Hibrit çalışma kalıcılaşıyor, yan haklar genişliyor

Hibrit çalışma kalıcılaşıyor, yan haklar genişliyor

Teknoloji sektöründe esneklik artık bir ayrıcalık değil, standart haline gelmiş durumda:

  • Çalışma Modeli: Şirketlerin %38’i haftada 1-2 gün ofis düzenini korurken, tamamen uzaktan çalışma oranı %24 seviyesinde.

  • Yemek Ödeneği: Ağustos 2025 itibarıyla günlük yemek ücreti medyanı 400 TL’ye yükseldi.

  • Gelişim Alanları: Özel sağlık sigortası (%93) ve yemek ödeneği (%91) en yaygın yan haklar olsa da; mental sağlık desteği, aile kapsamı ve wellbeing izinleri gibi alanlarda hala geliştirilmesi gereken büyük bir boşluk bulunuyor.

Eğitimde Niyet-Uygulama Açığı: En Büyük Bariyer Zaman

Eğitimde Niyet-Uygulama Açığı: En Büyük Bariyer Zaman

Lumolead ve Enocta iş birliğiyle hazırlanan eğitim ve gelişim analizleri, şirketlerin bu alanı stratejik bir öncelik olarak gördüğünü ancak uygulamada zorlandığını gösteriyor:

  • Bütçe Kullanımı: Şirketlerin yalnızca %26’sı eğitim bütçesini tam olarak hayata geçirebiliyor.

  • Bariyerler: Çalışanların gelişim fırsatlarını kullanamamasının temel nedeni %71 oranında 'zaman kısıtı ve iş yükü' olarak öne çıkıyor.

  • Liderlik Önceliği: Kurumların %71’i, 2026’nın bir numaralı gelişim alanı olarak liderlik ve yönetim becerilerini işaret ediyor.

Yapay Zeka ve İK'nın Dönüşümü

Yapay Zeka ve İK'nın Dönüşümü

Şirketler yapay zekayı bir tehdit değil, bir dönüşüm aracı olarak görüyor. Teknoloji şirketlerinin yalnızca %3’ü AI etkisinin istihdamı azaltacağını düşünürken; genel beklenti AI'ın İK rollerini dönüştüreceği ve özellikle idari süreçlerde verimlilik yaratacağı yönünde.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Liderlerden Görüşler;

Liderlerden Görüşler;

Sure Köse Ulutaş (Melon & Lumolead Kurucusu):  'Toplam ödülü ücretle sınırlı gören yaklaşım dönemini tamamladı. Yetenek maliyeti artarken şirketlerin asıl sınavı ücret yönetiminden çok iş gücü planlaması ve beceri dönüşümü olacak.'

Aslı Kurul Türkmen (Endeavor Türkiye Genel Sekreteri): 'Sürdürülebilir başarının temelinde yeteneğe yapılan uzun vadeli yatırım yatıyor. Bu raporun, liderlere daha adil, veri odaklı ve gelişimi merkeze alan yaklaşımlar geliştirmede yol gösterici olacağına inanıyoruz.' 

Melon, Endeavor Türkiye, Lumolead ve Enocta iş birliğiyle hazırlanan raporun tüm detaylarına ve analizlerine 6 Ocak 2026 itibarıyla buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın