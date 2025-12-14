Türkiye'nin En Güzel İlçelerinden Bodrum'da Yaşayan Her 3 Kişiden 1'i Ayrılmak İstiyor

Rapora göre Bodrum’da hanelerin yaklaşık yarısı ev sahibi olsa da kiracılar için barınma ciddi bir yük oluşturuyor. Kiracıların yüzde 22,6’sı gelirinin yarısını kiraya ayırdığını belirtirken, konut maliyetleri kentte yaşamı sürdürülemez hale getiriyor. Araştırma, Bodrum’da yaşayan her üç kişiden birinin yüksek kira ve konut giderleri nedeniyle kenti terk etmeyi düşündüğünü ortaya koydu. “Artan konut maliyetleri nedeniyle taşınmayı düşündünüz mü?” sorusuna katılımcıların yüzde 23,7’si başka bir şehre, yüzde 10,8’i ise aynı il içinde başka bir ilçeye taşınmayı planladığını söyledi.