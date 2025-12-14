onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'nin En Güzel İlçelerinden Bodrum'da Yaşayan Her 3 Kişiden 1'i Ayrılmak İstiyor

Türkiye'nin En Güzel İlçelerinden Bodrum'da Yaşayan Her 3 Kişiden 1'i Ayrılmak İstiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.12.2025 - 23:07

Muğla Planlama Ajansı’nın “Bodrum’da yaşam alarm veriyor” başlığıyla paylaştığı rapor, kentte barınma krizinin derinleştiğini ortaya koydu. Rapora göre Bodrum’da yaşayan her 3 kişiden 1’i artan konut maliyetleri nedeniyle kenti terk etmeyi düşünüyor; geçim koşulları sürdürülemez hale geliyor.

Kaynak - Sözcü/Yaşar Anter

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaşayanların %46'sı geçim derdinde...

Yaşayanların %46'sı geçim derdinde...

Verilere göre Bodrum’da yaşayanların yüzde 46’sı geçim sıkıntısı yaşadığını belirtirken, katılımcıların yüzde 86,1’i son 10 yılda hane harcamalarında en büyük artışın gıdada olduğunu söyledi. Araştırma, Bodrum’da her üç kişiden birinin sağlıklı ve besleyici gıdaya erişimde sorun yaşadığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 33,8’i bu erişimde sık sık zorlandığını, yüzde 38,3’ü zaman zaman zorlandığını, yüzde 27,9’u ise hiç zorlanmadığını ifade etti.

En önemli sorunlardan biri de artan konut maliyeti...

En önemli sorunlardan biri de artan konut maliyeti...

Rapora göre Bodrum’da hanelerin yaklaşık yarısı ev sahibi olsa da kiracılar için barınma ciddi bir yük oluşturuyor. Kiracıların yüzde 22,6’sı gelirinin yarısını kiraya ayırdığını belirtirken, konut maliyetleri kentte yaşamı sürdürülemez hale getiriyor. Araştırma, Bodrum’da yaşayan her üç kişiden birinin yüksek kira ve konut giderleri nedeniyle kenti terk etmeyi düşündüğünü ortaya koydu. “Artan konut maliyetleri nedeniyle taşınmayı düşündünüz mü?” sorusuna katılımcıların yüzde 23,7’si başka bir şehre, yüzde 10,8’i ise aynı il içinde başka bir ilçeye taşınmayı planladığını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın