Google'a 67 Yazanlar Şaşırtıcı Bir Sonuçla Karşılaşıyor: Ekran Neden Sallanıyor?

Google'ın yapay zeka uygulaması Gemini bu konuyu şu şekilde özetliyor:

Bu durum bir hata veya virüs değildir; tamamen internet kültürüne dayalı bilinçli bir şakadır. Sebebi ise şudur:

Viral '6-7' Akımı: Bu özellik, özellikle TikTok ve sosyal medyada viral olan '6-7' (Six Seven) akımına bir göndermedir.

Kökeni: Akım, Skrilla isimli rapçinin 'Doot Doot (6 7)' şarkısıyla ve bu şarkı eşliğinde yapılan, ellerin aşağı yukarı (bir tür hokkabazlık/juggling gibi) hareket ettirildiği dansla popülerleşti.

Animasyonun Anlamı: Google'da çıkan sallanma efekti, aslında bu akımdaki el hareketini taklit etmektedir. Ekran, o dans hareketindeki gibi ritmik bir şekilde 'zıplar' veya sallanır.