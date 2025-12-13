Google'a 67 Yazanlar Şaşırtıcı Bir Sonuçla Karşılaşıyor: Ekran Neden Sallanıyor?
Google’un arama bölümüne “67” yazıldığında ekranın sallanması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı bu durumla ilgili denemelerinden sonra yorumlar paylaşırken, söz konusu etkinin nedeni merak edilmeye başlandı. Google’dan konuyla ilgili resmî bir açıklama yapılmazken, hem çeşitli iddialar hem de bazı tüyolar yine sosyal medyada paylaşıldı.
Gooogle'da arama bölümüne 67 yazanlar sallanan ekranla karşılaştı.
Bir rap şarkısından çıkan meme, artık internette de sıklıkla kullanılıyor.
