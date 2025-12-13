onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Google'a 67 Yazanlar Şaşırtıcı Bir Sonuçla Karşılaşıyor: Ekran Neden Sallanıyor?

Google'a 67 Yazanlar Şaşırtıcı Bir Sonuçla Karşılaşıyor: Ekran Neden Sallanıyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.12.2025 - 00:05

Google’un arama bölümüne “67” yazıldığında ekranın sallanması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı bu durumla ilgili denemelerinden sonra yorumlar paylaşırken, söz konusu etkinin nedeni merak edilmeye başlandı. Google’dan konuyla ilgili resmî bir açıklama yapılmazken, hem çeşitli iddialar hem de bazı tüyolar yine sosyal medyada paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gooogle'da arama bölümüne 67 yazanlar sallanan ekranla karşılaştı.

Gooogle'da arama bölümüne 67 yazanlar sallanan ekranla karşılaştı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu durum esasen Google'ın uzun süredir uyguladığı 'Gizli Sürpriz' başlığı altındaki sürprizlerinden biri. Arama çubuğuna ya da kutusan 67 yazıyorsunuz ve ekran sallanıyor. 

Sebebi için ise Amerika'da yayılan bir meme kaynak gösteriliyor.

Bir rap şarkısından çıkan meme, artık internette de sıklıkla kullanılıyor.

Bir rap şarkısından çıkan meme, artık internette de sıklıkla kullanılıyor.

Google'ın yapay zeka uygulaması Gemini bu konuyu şu şekilde özetliyor: 

Bu durum bir hata veya virüs değildir; tamamen internet kültürüne dayalı bilinçli bir şakadır. Sebebi ise şudur:

Viral '6-7' Akımı: Bu özellik, özellikle TikTok ve sosyal medyada viral olan '6-7' (Six Seven) akımına bir göndermedir.

Kökeni: Akım, Skrilla isimli rapçinin 'Doot Doot (6 7)' şarkısıyla ve bu şarkı eşliğinde yapılan, ellerin aşağı yukarı (bir tür hokkabazlık/juggling gibi) hareket ettirildiği dansla popülerleşti.

Animasyonun Anlamı: Google'da çıkan sallanma efekti, aslında bu akımdaki el hareketini taklit etmektedir. Ekran, o dans hareketindeki gibi ritmik bir şekilde 'zıplar' veya sallanır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın