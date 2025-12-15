2026’ya Girerken: Bitcoin, Ekonomi, Deprem, Fenerbahçe ve Galatasaray

Türkiye'nin zaten 2025 Mart itibarı ile şirketler, şirket yöneticileri, markalar ve büyük patronlar açısından daha zorlu bir sürecin içine gireceğini söylemiştim ve tam söylediğim tarih itibarı ile öyle oldu. Bitcoin’in zor bir sürece gireceğini söylemiştim ve Bitcoin, en büyük düşüşlerinden birini söylediğim tarih itibarı ile yaşadı. 2025 Nisan ayında deprem olacak dedim ve oldu. Galatasaray şampiyon olacak dedim ve Galatasaray şampiyon oldu. Özetle, 2025 tarihine dair tüm öngörülerim gerçekleşti.

2018’de, Fenerbahçe’nin 2025 Aralık sonrası yükselişe geçeceğini ve 2026’da şampiyon olacağını söyledim. 2025 Eylül itibarı ile Fenerbahçe taraftarı çok üstüme gelince kurtulmak için öngörümü geri çektim dedim. Hatta 2018’de benim o öngörüm sonrası Fenerbahçeliler bana ve aileme çok küfür ve hakaret ettiği için kurtulmak adına 2019–2020 döneminde “Fenerbahçe şampiyon olacak” diyerek durumu yumuşatmaya çalıştım ama olmadı. Neyse, özetle artık o döneme geldik. Bu konu ile ilgili Fenerbahçe’nin astroloji haritasını ayrıntılı anlattığım bir YouTube videosu anlatacağım. Ben yine de bu yazımda vurgulamak istiyorum: 2026’da bence Fenerbahçe şampiyon olacak.

Galatasaray’ın astroloji haritasına baktığımız zaman, Galatasaray’ın astrolojik olarak 2025 Aralık itibarı ile zor bir sürece girdiği görünüyor. Özellikle 2028 Mart ile 2029 Ağustos arası Galatasaray çok mutsuz duruyor.

Bitcoin kötü bir döneme girdi ve açıkçası 2026, Bitcoin için zor ve kötü bir dönem olarak görünüyor. Ancak Bitcoin ve alt coinlere yönelik ayrıntılı öngörülerimi Twitter aboneliğimde paylaşacağım.

2025 Haziran ile 2026 arası Türkiye’nin birinci evinden Jüpiter geçiyor ve mutluluk, barış, birleşim, özgürleşme ve rahatlama ortaya çıkacak demiştim. 2025 Haziran ile 2026 Haziran arası dediğim için herkes bunun 2025 Haziran’dan itibaren hemen başlayacağını düşündü; ancak ben aslında bir dönemden bahsetmiştim ve şu an o dönemin sonuna doğru gidiyoruz. Özetle, 2026 Haziran ayına kadar bence çok güzel gelişmelerin olduğunu hep beraber göreceğiz.

Astrolojik olarak Türkiye’deki herkesin evi olacak ve ev ile ilgili çok güzel gelişmeler olacak dedim ve devletin herkesin ev sahibi olmasına dair projesi açıklandı. Böylelikle bir öngörüm daha gerçekleşmiş oldu.