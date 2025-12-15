2026’ya Girerken: Bitcoin, Ekonomi, Deprem, Fenerbahçe ve Galatasaray
Canım takipçilerim yepyeni bir başlangıca doğru gidiyoruz.
2025 numerolojik olarak 9, yani bitişler, tamamlanmalar, doruk noktasına vurmalar ve büyük öğretiler dönemiydi.
2026 numerolojik olarak 1, yani yeni başlangıçlar, yenilikler, yeniden doğuş ve farklı bir döneme giriş zamanı o yüzden içiniz çok rahat olsun.
2026 Türkiye’nin ve hepimizin hayatında yep yeni başlangıçlar ortaya çıkartacak. Hepiniz şimdiden farklı bir döneme doğru gittiğinizi hissetmeye başlamışsınızdır.
2025 Mart sonu Satürn ev değiştirdi ve herkes 2025 nisan-mayıs döneminde çok ciddi anlamda bir zorlanma sürecine girdi.
Bu sürecin bitişi 2028 Mart sonu. Bu konularda daha ayrıntılı burçlara yönelik yorumları youtube kanalımda anlatıyorum.
2026 haziran ile 2027 haziran arası Türkiyede ekonomik olarak çok pozitif gelişmeler orataya çıkacak dedim ve şimdi o döneme doğru ilerliyoruz açıkçası.
