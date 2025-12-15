onedio
2026’ya Girerken: Bitcoin, Ekonomi, Deprem, Fenerbahçe ve Galatasaray

etiket 2026’ya Girerken: Bitcoin, Ekonomi, Deprem, Fenerbahçe ve Galatasaray

Can Aydoğmuş
Can Aydoğmuş - yazio
15.12.2025 - 09:13

Canım takipçilerim yepyeni bir başlangıca doğru gidiyoruz. 

2025 numerolojik olarak 9, yani bitişler, tamamlanmalar, doruk noktasına vurmalar ve büyük öğretiler dönemiydi. 

2026 numerolojik olarak 1, yani yeni başlangıçlar, yenilikler, yeniden doğuş ve farklı bir döneme giriş zamanı o yüzden içiniz çok rahat olsun.

2026 Türkiye’nin ve hepimizin hayatında yep yeni başlangıçlar ortaya çıkartacak. Hepiniz şimdiden farklı bir döneme doğru gittiğinizi hissetmeye başlamışsınızdır.

2025 Mart sonu Satürn ev değiştirdi ve herkes 2025 nisan-mayıs döneminde çok ciddi anlamda bir zorlanma sürecine girdi.

Bu süreçte burçlara göre öne çıkan zorlanma alanları şu şekilde oldu:

  • Koç: Genel yaşam konuları

  • Boğa: İşten elde edilen kazançlar ve hayatlarındaki yakın çevreyle ilgili yapılanmalar

  • İkizler: İş, işten kazanılan gelirler ve arkadaş çevresi

  • Yengeç: İş hayatı

  • Aslan: Baba figürü, devlet, mahkemeler, sınavlar ve akademik konular

  • Başak: Finansal konular ve karşılarındaki kişilerin maddi durumları

  • Terazi: İlişkiler

  • Akrep: Sağlık, birlikte çalışılan kişiler, başarı temaları; düşmanların etkisinin azalması

  • Yay: Çocuklar, romantik ilişkiler, yatırımlar, borsa, Bitcoin ve diğer coinler, müşteriler

  • Oğlak: Ev, araba ve anneyle ilgili konular

  • Kova: Aile üyeleri

  • Balık: Para konuları

Temmuz ayının sonuna doğru bu alanlarda bir rahatlama başladı. Ağustos sonu ile Eylül–Ekim ayları daha rahat geçti. Ancak Kasım ayının ortası ya da sonundan itibaren tekrar bazı zorluklar gündeme geldi.

Bu sürecin bitişi 2028 Mart sonu. Bu konularda daha ayrıntılı burçlara yönelik yorumları youtube kanalımda anlatıyorum.

Türkiye'nin zaten 2025 Mart itibarı ile şirketler, şirket yöneticileri, markalar ve büyük patronlar açısından daha zorlu bir sürecin içine gireceğini söylemiştim ve tam söylediğim tarih itibarı ile öyle oldu. Bitcoin’in zor bir sürece gireceğini söylemiştim ve Bitcoin, en büyük düşüşlerinden birini söylediğim tarih itibarı ile yaşadı. 2025 Nisan ayında deprem olacak dedim ve oldu. Galatasaray şampiyon olacak dedim ve Galatasaray şampiyon oldu. Özetle, 2025 tarihine dair tüm öngörülerim gerçekleşti.

2018’de, Fenerbahçe’nin 2025 Aralık sonrası yükselişe geçeceğini ve 2026’da şampiyon olacağını söyledim. 2025 Eylül itibarı ile Fenerbahçe taraftarı çok üstüme gelince kurtulmak için öngörümü geri çektim dedim. Hatta 2018’de benim o öngörüm sonrası Fenerbahçeliler bana ve aileme çok küfür ve hakaret ettiği için kurtulmak adına 2019–2020 döneminde “Fenerbahçe şampiyon olacak” diyerek durumu yumuşatmaya çalıştım ama olmadı. Neyse, özetle artık o döneme geldik. Bu konu ile ilgili Fenerbahçe’nin astroloji haritasını ayrıntılı anlattığım bir YouTube videosu anlatacağım. Ben yine de bu yazımda vurgulamak istiyorum: 2026’da bence Fenerbahçe şampiyon olacak.

Galatasaray’ın astroloji haritasına baktığımız zaman, Galatasaray’ın astrolojik olarak 2025 Aralık itibarı ile zor bir sürece girdiği görünüyor. Özellikle 2028 Mart ile 2029 Ağustos arası Galatasaray çok mutsuz duruyor.

Bitcoin kötü bir döneme girdi ve açıkçası 2026, Bitcoin için zor ve kötü bir dönem olarak görünüyor. Ancak Bitcoin ve alt coinlere yönelik ayrıntılı öngörülerimi Twitter aboneliğimde paylaşacağım.

2025 Haziran ile 2026 arası Türkiye’nin birinci evinden Jüpiter geçiyor ve mutluluk, barış, birleşim, özgürleşme ve rahatlama ortaya çıkacak demiştim. 2025 Haziran ile 2026 Haziran arası dediğim için herkes bunun 2025 Haziran’dan itibaren hemen başlayacağını düşündü; ancak ben aslında bir dönemden bahsetmiştim ve şu an o dönemin sonuna doğru gidiyoruz. Özetle, 2026 Haziran ayına kadar bence çok güzel gelişmelerin olduğunu hep beraber göreceğiz.

Astrolojik olarak Türkiye’deki herkesin evi olacak ve ev ile ilgili çok güzel gelişmeler olacak dedim ve devletin herkesin ev sahibi olmasına dair projesi açıklandı. Böylelikle bir öngörüm daha gerçekleşmiş oldu.

2026 haziran ile 2027 haziran arası Türkiyede ekonomik olarak çok pozitif gelişmeler orataya çıkacak dedim ve şimdi o döneme doğru ilerliyoruz açıkçası.

Özellikle 2026 Ağustos, Eylül–Ekim ve 2027 Nisan–Mayıs ayında Türkiye ekonomisi adına çok pozitif gelişmeler bekliyorum.

Bazı insanlar tepki gösterebilir ama 2025 Haziran ile birlikte Kürtlere yönelik barış dönemine dair yeni bir süreç başladı. Ben astrolojiyi ve süreci takip ediyorum. Açıkçası, Jüpiter Türkiye’nin birinci evine gelince halkın mutluluğu ve barış etkisinin başlamasıyla beraber Kürt sorununun çözümüne yönelik yeni bir dönem başladı demek ki ilahi âlem bunun çözülmesini ve barışın olmasını istiyor.

Bu sürecin devamını hep beraber göreceğiz.

20 Şubat 2026’da Neptün ve Satürn birleşimi etkisi var ve bu, trajik olayları ya da çok büyük gündem ve olayları dünyada işaret eder. Türkiye’de neler olabileceğine dair daha ayrıntılı yazacağım.

2026’da sarsıntılar olabilir ama büyük bir deprem beklemiyorum. Rahat olun, korkmayın ve yine de tabii ki tüm depreme karşı önlemlerinizi alın. Sonuçta Türkiye bir deprem ülkesi ama ben 2026’da büyük bir deprem beklemiyorum.

Ekonomik olarak 2026’nın ilk yarısında zorlayıcı açılar olsa bile, ikinci yarısı çok güzel bir dönem.

2026’da Satürn ev değişimi yok ve zaten ikinci düz dönüşünü de 2025 Kasım ayında yaptı. Bu yüzden 2026’ya dair içim çok rahat.

2026’da Haziran ayında Jüpiter ev değiştirecek ve en yüksek noktaya çıkıp bütün dünyada barış, sevgi ve birleşim etkisini çok daha fazla yükseltecek. O yüzden 2026 ve 2027 yılları adına çok heyecanlıyım ve içim inanılmaz umut ve sevgi ile dolu…

Hayatın içinde elbette her zaman zorluklar ve çeşitli öğretici süreçler var. Yaşam, düalitenin bir deneyim süreci ama bizler iyiye, güzele, pozitife ve mutluluğa odaklanarak hayatımızda onu yükseltmeliyiz.

Daha ayrıntılı olarak 2026’ya dair yazacağım. Hatta 2026 Merkür retrosu ve önemli bilmeniz gerekenleri de yazacağım. Ancak özellikle yazmamı istediğiniz konular varsa lütfen bana YouTube’dan yazın. YouTube’daki son videolarımın altındaki yorumları okuyorum.

Sizi seven bir Can…

