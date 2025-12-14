onedio
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.12.2025 - 16:16

Goygoy ihtiyacımızı karşılayan yegane adres X, bu hafta da formundan hiçbir şey kaybetmedi. X ahalisi yine boş durmadı, televizyon dünyasını masaya yatırdı. Dizilerden yarışmalara, ekranda ne varsa mizahşörlerin radarına takıldı. Dizilerden gündüz kuşağına kadar her detayı ince gören kullanıcılar, bakalım bu hafta bizi hangi tespitleriyle güldürmüş?

1. Zatennn

1. Zatennn
twitter.com

2. Mini dizilerle vedalaşırken biz:

3. Büyük başarı elde ettiler ödül haklarıydı.

3. Büyük başarı elde ettiler ödül haklarıydı.
twitter.com

4. 🤲

4. 🤲
twitter.com

5. Öyle iyi anlıyoruz ki...

6. Gerçekten travması tetiklendi.

7. Nasıl yakaladınız bunu? 😅

7. Nasıl yakaladınız bunu? 😅
twitter.com

8. Doğru maalesef

8. Doğru maalesef
twitter.com

9. Bu fotoğrafı kullanabilirler mi?

9. Bu fotoğrafı kullanabilirler mi?
twitter.com

10. O zamanlar zenginlermiş diyebiliriz bence

10. O zamanlar zenginlermiş diyebiliriz bence
twitter.com
11. Yeni bir kraliçe mi doğuyor?

12. Kendi kendimizin modunu düşürmek deyince de biz:

13. Haftaya görüşmek üzere 😅

13. Haftaya görüşmek üzere 😅
twitter.com

