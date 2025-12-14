Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Goygoy ihtiyacımızı karşılayan yegane adres X, bu hafta da formundan hiçbir şey kaybetmedi. X ahalisi yine boş durmadı, televizyon dünyasını masaya yatırdı. Dizilerden yarışmalara, ekranda ne varsa mizahşörlerin radarına takıldı. Dizilerden gündüz kuşağına kadar her detayı ince gören kullanıcılar, bakalım bu hafta bizi hangi tespitleriyle güldürmüş?
1. Zatennn
2. Mini dizilerle vedalaşırken biz:
3. Büyük başarı elde ettiler ödül haklarıydı.
4. 🤲
5. Öyle iyi anlıyoruz ki...
6. Gerçekten travması tetiklendi.
7. Nasıl yakaladınız bunu? 😅
8. Doğru maalesef
9. Bu fotoğrafı kullanabilirler mi?
10. O zamanlar zenginlermiş diyebiliriz bence
11. Yeni bir kraliçe mi doğuyor?
12. Kendi kendimizin modunu düşürmek deyince de biz:
13. Haftaya görüşmek üzere 😅
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
