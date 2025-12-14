MasterChef Türkiye Altın Kupa'dan Elenen Barış'ın Veda Anındaki Hareketi Dikkatlerden Kaçmadı
MasterChef Türkiye Altın Kupa'da ilk eleme dün akşam gerçekleşti. 13 Aralık Cumartesi akşamı MasterChef'ten elenen iki isim belli oldu. İlk elenen isim olan Barış'ın vedası sırasında yaptığı hareket şeflerin dikkatinden kaçmadı. Şefler, bu hareketi yarışmacılara sordu.
MasterChef Altın Kupa'da ilk eleme heyecanı gerçekleşti, iki kişi birden yarışmaya veda etti.
Şefler, dikkat çeken bu davranışın ardından Barış'ın davranışını Kıvanç'a sordular. Kıvanç ise "Güvenmedikleri vardır, bu yüzden sarılmak istememiştir." açıklamasında bulundu.
