MasterChef Türkiye Altın Kupa'dan Elenen Barış'ın Veda Anındaki Hareketi Dikkatlerden Kaçmadı

MasterChef Türkiye Altın Kupa'dan Elenen Barış'ın Veda Anındaki Hareketi Dikkatlerden Kaçmadı

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.12.2025 - 14:27

MasterChef Türkiye Altın Kupa'da ilk eleme dün akşam gerçekleşti. 13 Aralık Cumartesi akşamı MasterChef'ten elenen iki isim belli oldu. İlk elenen isim olan Barış'ın vedası sırasında yaptığı hareket şeflerin dikkatinden kaçmadı. Şefler, bu hareketi yarışmacılara sordu.

MasterChef Altın Kupa'da ilk eleme heyecanı gerçekleşti, iki kişi birden yarışmaya veda etti.

MasterChef Altın Kupa'da ilk eleme heyecanı gerçekleşti, iki kişi birden yarışmaya veda etti.

En başarılı isimlerden oluşan yarışmada eleme adaylarından Barış ve Semih Altın Kupa'ya veda etti. Barış, Erim ile son ikiye kalmasının ardından elendikten sonra arkadaşlarıyla vedalaşmaya gitti ancak yalnızca üç kişiye sarılarak veda etti. Diğerlerine sarılmaması şeflerin dikkatini çekti.

Şefler, dikkat çeken bu davranışın ardından Barış'ın davranışını Kıvanç'a sordular. Kıvanç ise "Güvenmedikleri vardır, bu yüzden sarılmak istememiştir." açıklamasında bulundu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
