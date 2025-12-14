Bu Yıl En Çok Onları İzledik: 2025 Yılında En Yüksek Reyting Alan Diziler
Televizyon dünyasında 2025 yılı adeta çiçekler açtı. Eski sezonlardan devam eden yapımların yanı sıra, yeni sezonda o kadar güçlü diziler başladı ki izleyiciler hangi birine yetişeceğini şaşırdı. Tüm yıl boyunca reyting savaşları sürerken, 2025-2026 sezonunun başlamasıyla bu savaş kızıştı. Şimdilerde Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki zirve yarışı sürüyor sürmesine ama listenin geri kalanında da yarış devam ediyor.
2025 yılında en çok hangi dizileri izledik, en yüksek reyting alan diziler hangileri gelin birlikte hatırlayalım!
1. Taşacak Bu Deniz
2. Uzak Şehir
3. Eşref Rüya
4. Kızılcık Şerbeti
5. Güller ve Günahlar
6. Teşkilat
7. Halef: Köklerin Çağrısı
8. Gönül Dağı
9. Veliaht
10. Sahtekarlar
