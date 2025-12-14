onedio
Bu Yıl En Çok Onları İzledik: 2025 Yılında En Yüksek Reyting Alan Diziler

Merve Ersoy
14.12.2025 - 08:49

Televizyon dünyasında 2025 yılı adeta çiçekler açtı. Eski sezonlardan devam eden yapımların yanı sıra, yeni sezonda o kadar güçlü diziler başladı ki izleyiciler hangi birine yetişeceğini şaşırdı. Tüm yıl boyunca reyting savaşları sürerken, 2025-2026 sezonunun başlamasıyla bu savaş kızıştı. Şimdilerde Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki zirve yarışı sürüyor sürmesine ama listenin geri kalanında da yarış devam ediyor.

2025 yılında en çok hangi dizileri izledik, en yüksek reyting alan diziler hangileri gelin birlikte hatırlayalım!

1. Taşacak Bu Deniz

İlk fragmanı her ne kadar sosyal medyada beğenilmese de dizi öyle bir etkiyle başladı ki her an yeni bir rekor gelebilir gözüyle diziyi takip ediyoruz. Uzak Şehir'in zirvedeki yerini haftalık reytinglerde kapmayı başaran Taşacak Bu Deniz, bu sezonun en güçlü yapımı hiç şüphesiz!

2. Uzak Şehir

İkinci sezonuyla ekrana gelen Uzak Şehir, bu sezon da yüksek reytingler almaya devam ediyor. Taşacak Bu Deniz'le farklı günlerde yayınlanmalarına rağmen aralarındaki rekabet her geçen gün güçleniyor. Bu sezon da 16+ reyting almayı başaran Uzak Şehir'den yeni bir rekor gelir mi, merakla bekliyoruz.

3. Eşref Rüya

İlk sezonuyla yakaladığı izleyici kitlesini ikinci sezonuyla daha da güçlendiren Eşref Rüya, bu yıl hem Google'da en çok aratılan dizi olmayı hem de reytinglerde 3. sırada yer almayı başardı. Eşref Rüya, 10+ reytinglere şimdiden merdiven dayadı. Bakalım, Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki rekabete ortak olabilecek mi?

4. Kızılcık Şerbeti

Sezona Uzak Şehir'le rekabetiyle başlayan Kızılcık Şerbeti, dizide yaşanan ayrılıkların ardından epey güç kaybetti. 2025'in başlarında 10+ reytinglerle konuştuğumuz Kızılcık Şerbeti, şimdilerde 6 civarı reyting alsa da hala sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

5. Güller ve Günahlar

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri hiç şüphesiz Güller ve Günahlar. 2025-2026 sezonunda başlayan diziler arasında Taşacak Bu Deniz'in ardından en çok izlenen yapım Güller ve Günahlar olmayı sürdürüyor. 7+ reyting almayı başaran dizinin 10+ reytingleri görmesi bekleniyor.

6. Teşkilat

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, pazar günlerinin değişmeyen ismi olmaya devam ediyor. Uzun yıllardır ekranda olmasına rağmen dizi 6. sezonunda 6-8 arası reyting almayı sürdürerek gücünü kanıtlıyor.

7. Halef: Köklerin Çağrısı

Yeni sezonun güçlü dizilerinden biri olan Halef: Köklerin Çağrısı, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada en çok konuşulan ve Google'da en çok aratılan yapımlardan olan Halef: Köklerin Çağrısı, perşembe akşamlarının zirvesini kapmış durumda.

8. Gönül Dağı

Her ne kadar gününün zirvesini Güller ve Günahlar'a kaptırsa da Gönül Dağı 6. sezonuyla gücünü korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonki etkisinin yanı sıra 2025-2026 sezonunda da en çok izlenen yapımlardan biri olmayı sürdürüyor.

9. Veliaht

Show TV'de yayın hayatına başlayan dizi, sessiz sedasız güç elde eden yapımlardan biri. Özellikle yılın sonuna doğru atağa kalkan dizi, 6+ reyting alarak bu listede olmayı sonuna kadar hak etti.

10. Sahtekarlar

Sezon içinde yer alan 20'nin üstünde dizi arasında listenin 10. sırasında olmayı hak eden yapım Sahtekarlar oldu. Güçlenmeyi sürdüren dizi, 5+ reyting alarak yılın en çok izlenen dizileri arasında yer aldı.

