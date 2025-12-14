Aniden Diziden Çıkarıldı: Taşacak Bu Deniz'in Ballı'sı Özge Arslan'dan İma ve Sitem Dolu Paylaşımlar
17 reyting alarak yeni rekorlara doğru ilerleyen TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 10. bölümünde izleyiciyi bir hayli şaşırtan bir olay yaşandı. 2 hafta önce diziye dahil olan Ballı karakteri diziden aniden ayrıldı, üstelik oldukça üzücü bir şekilde! Şerif tarafından vurularak öldürülen Ballı'nın diziden ayrılması izleyiciyi sarsarken karaktere hayat veren Özge Arslan'dan imalı ve sitem dolu paylaşımlar geldi. Oyuncunun paylaşımları kafa karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10. bölümüyle cuma günü ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, yeni bir rekora doğru koşarken dizide izleyiciyi üzen bir gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özge Arslan, "İlve ölseydi daha mantıklı olurdu bu kızı niye harcadınız be?" yazdı.
Özge Arslan'ın bir diğer paylaşımı:
Yapay zeka özetiyle içeriği görmek isterseniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın