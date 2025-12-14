Aniden Diziden Çıkarıldı: Taşacak Bu Deniz'in Ballı'sı Özge Arslan'dan İma ve Sitem Dolu Paylaşımlar

İki hafta önce diziye dahil olan Ballı karakterinin Şerif tarafından vurularak öldürülmesi izleyiciyi üzerken, Ballı'yı canlandıran Özge Arslan'la ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada konuşulan iddialara göre Özge Arslan diziden bir anda çıkarılmıştı. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, Arslan'ın manidar paylaşımları gündem oldu. İlk olarak 'Ne kadar kötüsünüz' yazarak paylaşan Özge Arslan, daha sonra oldukça ses getiren paylaşımlar yapmaya devam etti.