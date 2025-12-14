onedio
Aniden Diziden Çıkarıldı: Taşacak Bu Deniz'in Ballı'sı Özge Arslan'dan İma ve Sitem Dolu Paylaşımlar

Aniden Diziden Çıkarıldı: Taşacak Bu Deniz'in Ballı'sı Özge Arslan'dan İma ve Sitem Dolu Paylaşımlar

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy - TV Editörü
14.12.2025 - 10:45

17 reyting alarak yeni rekorlara doğru ilerleyen TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 10. bölümünde izleyiciyi bir hayli şaşırtan bir olay yaşandı. 2 hafta önce diziye dahil olan Ballı karakteri diziden aniden ayrıldı, üstelik oldukça üzücü bir şekilde! Şerif tarafından vurularak öldürülen Ballı'nın diziden ayrılması izleyiciyi sarsarken karaktere hayat veren Özge Arslan'dan imalı ve sitem dolu paylaşımlar geldi. Oyuncunun paylaşımları kafa karıştırdı.

10. bölümüyle cuma günü ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, yeni bir rekora doğru koşarken dizide izleyiciyi üzen bir gelişme yaşandı.

İki hafta önce diziye dahil olan Ballı karakterinin Şerif tarafından vurularak öldürülmesi izleyiciyi üzerken, Ballı'yı canlandıran Özge Arslan'la ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada konuşulan iddialara göre Özge Arslan diziden bir anda çıkarılmıştı. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, Arslan'ın manidar paylaşımları gündem oldu. İlk olarak 'Ne kadar kötüsünüz' yazarak paylaşan Özge Arslan, daha sonra oldukça ses getiren paylaşımlar yapmaya devam etti.

Özge Arslan, "İlve ölseydi daha mantıklı olurdu bu kızı niye harcadınız be?" yazdı.

Bu paylaşım, sosyal medyada konuşulan iddiaların doğru olabileceğini akıllara getirdi. Oyuncu bununla da kalmadı ve paylaşımlarını sürdürdü.

Özge Arslan'ın bir diğer paylaşımı:

Bu paylaşımı gönderme olarak mı yaptı bilinmese de Özge Arslan'ın Ballı karakterine veda etmek istemediği ortada. İzleyicinin de sevdiği Ballı karakteri senaryo gereği diziden ayrıldı ayrılmasına ama Özge Arslan'ın bir anda mı veda ettiği henüz bilinmiyor.

Yapay zeka özetiyle içeriği görmek isterseniz:

*Bu görsel Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

