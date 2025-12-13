onedio
13 Aralık MasterChef Altın Kupa'da Elenen İlk İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

13 Aralık MasterChef Altın Kupa’da Elenen İlk İsim Belli Oldu: MasterChef’te Kim Elendi?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.12.2025 - 22:33 Son Güncelleme: 13.12.2025 - 22:37

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2025'te bu sene bir ilk yaşanıyor. MasterChef'te bu senenin şampiyonu belli oldu ve ardından 'All Star Altın Kupa' düzenleneceği açıklandı. İki etaptan oluşacak eleme gecesinde ilk olarak Barış, Erim, Çağatay ve Kerem kıyasıya mücadele etti.

Altın Kupa'ya veda eden ilk isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'nin en iddialı 16 yarışmacısı, All Star Altın Kupa formatında yeniden yarışacak.

MasterChef Türkiye'nin en iddialı 16 yarışmacısı, All Star Altın Kupa formatında yeniden yarışacak.

Altın Kupa'nın ilk bölümü de 7 Aralık Pazar akşamı ekranlara geldi. Şimdiye kadar MasterChef ekranlarında yarışan, iddialı yarışmacılara bir şans daha verildi. 

13 Aralık akşamı, 2 yemek ve 2 eleme konseptinde ilk etapta yarışan isimler Kerem, Barış, Erim ve Çağatay oldu. İlk etapta pomelo ve tarhun kullanan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

13 Aralık akşamı eleme gecesine kalan son iki isim Barış ve Erim oldu. İlk etapta yarışmaya veda eden isim Barış oldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
