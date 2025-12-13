13 Aralık MasterChef Altın Kupa’da Elenen İlk İsim Belli Oldu: MasterChef’te Kim Elendi?
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2025'te bu sene bir ilk yaşanıyor. MasterChef'te bu senenin şampiyonu belli oldu ve ardından 'All Star Altın Kupa' düzenleneceği açıklandı. İki etaptan oluşacak eleme gecesinde ilk olarak Barış, Erim, Çağatay ve Kerem kıyasıya mücadele etti.
Altın Kupa'ya veda eden ilk isim belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'nin en iddialı 16 yarışmacısı, All Star Altın Kupa formatında yeniden yarışacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın