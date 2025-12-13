13 Aralık MasterChef Altın Kupa’da Elenen İlk İsim Belli Oldu: MasterChef’te Kim Elendi?

Altın Kupa'nın ilk bölümü de 7 Aralık Pazar akşamı ekranlara geldi. Şimdiye kadar MasterChef ekranlarında yarışan, iddialı yarışmacılara bir şans daha verildi.

13 Aralık akşamı, 2 yemek ve 2 eleme konseptinde ilk etapta yarışan isimler Kerem, Barış, Erim ve Çağatay oldu. İlk etapta pomelo ve tarhun kullanan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

13 Aralık akşamı eleme gecesine kalan son iki isim Barış ve Erim oldu. İlk etapta yarışmaya veda eden isim Barış oldu.