Kızılcık Şerbeti Sonrası Yeni Dizisi Netleşti: Sıla Türkoğlu’nun Orijinal Karaktere Benzerliği Dikkat Çekti!

İtalyan versiyonda bu role 36 yaşındaki ünlü oyuncu Matilde Gioli hayat veriyor. Zeki, hırslı ve idealist bir doktor olarak öne çıkan Giulia karakterinin yerli uyarlaması olan Mevsim’i canlandıracak olan Sıla Türkoğlu’nun, Gioli ile olan fiziksel benzerliği ise şimdiden dikkat çekmiş durumda.

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılır ayrılmaz iddialı bir projeyle anlaşan Sıla Türkoğlu’nun, bu yeni rolüyle kariyerinde farklı bir sayfa açması bekleniyor. Hastane dizilerinin her zaman yüksek ilgi gördüğü televizyon dünyasında, yerli “Doc”un ve Türkoğlu’nun performansının şimdiden merak konusu oldu.