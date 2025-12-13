onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Sonrası Yeni Dizisi Netleşti: Sıla Türkoğlu’nun Orijinal Karaktere Benzerliği Dikkat Çekti!

Kızılcık Şerbeti Sonrası Yeni Dizisi Netleşti: Sıla Türkoğlu’nun Orijinal Karaktere Benzerliği Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.12.2025 - 19:21

Kızılcık Şerbeti’ndeki Doğa karakteriyle ekranlara damga vuran Sıla Türkoğlu, diziden ayrılmasının ardından boş durmadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ayrılık haberinin hemen ardından birçok projeyle anılan genç oyuncunun yeni adresi netleşti. Doc ile ekranlara dönecek Sıla Türkoğlu'nun orijinal karakterle benzerliği dikkat çekti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 26 yaşındaki başarılı isim, yeni yılda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yerli “Doc” dizisiyle anlaşmaya vardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 26 yaşındaki başarılı isim, yeni yılda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yerli “Doc” dizisiyle anlaşmaya vardı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Türkoğlu, dünyaca ünlü İtalyan hastane dizisi Doc'un Türkiye uyarlamasında başrollerden birine hayat verecek.

Dass Yapım imzası taşıyan dizide Sıla Türkoğlu, Mevsim adlı genç bir doktor karakteriyle kamera karşısına geçecek. Çekimlerine kısa süre içinde başlanması planlanan proje için oyuncunun hazırlık sürecine girdiği öğrenildi.

Yerli “Doc” dizisi, orijinal yapımda büyük ilgi gören Dr. Giulia Giordano karakterini Türk izleyicisine uyarlıyor.

Yerli “Doc” dizisi, orijinal yapımda büyük ilgi gören Dr. Giulia Giordano karakterini Türk izleyicisine uyarlıyor.

İtalyan versiyonda bu role 36 yaşındaki ünlü oyuncu Matilde Gioli hayat veriyor. Zeki, hırslı ve idealist bir doktor olarak öne çıkan Giulia karakterinin yerli uyarlaması olan Mevsim’i canlandıracak olan Sıla Türkoğlu’nun, Gioli ile olan fiziksel benzerliği ise şimdiden dikkat çekmiş durumda.

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılır ayrılmaz iddialı bir projeyle anlaşan Sıla Türkoğlu’nun, bu yeni rolüyle kariyerinde farklı bir sayfa açması bekleniyor. Hastane dizilerinin her zaman yüksek ilgi gördüğü televizyon dünyasında, yerli “Doc”un ve Türkoğlu’nun performansının şimdiden merak konusu oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın