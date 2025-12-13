Kızılcık Şerbeti Sonrası Yeni Dizisi Netleşti: Sıla Türkoğlu’nun Orijinal Karaktere Benzerliği Dikkat Çekti!
Kızılcık Şerbeti’ndeki Doğa karakteriyle ekranlara damga vuran Sıla Türkoğlu, diziden ayrılmasının ardından boş durmadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ayrılık haberinin hemen ardından birçok projeyle anılan genç oyuncunun yeni adresi netleşti. Doc ile ekranlara dönecek Sıla Türkoğlu'nun orijinal karakterle benzerliği dikkat çekti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 26 yaşındaki başarılı isim, yeni yılda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yerli “Doc” dizisiyle anlaşmaya vardı.
Yerli “Doc” dizisi, orijinal yapımda büyük ilgi gören Dr. Giulia Giordano karakterini Türk izleyicisine uyarlıyor.
