Tansiyon Yükseldi: MasterChef'e Sergen ve Hasan Arasındaki Gerginlik Damga Vurdu

Tansiyon Yükseldi: MasterChef'e Sergen ve Hasan Arasındaki Gerginlik Damga Vurdu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.12.2025 - 13:58

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın son bölümünde ortalık karıştı. Geçtiğimiz sezonlarda aralarında su sızmayan Hasan ve Sergen, yeni bölümde epey gergin anlar yaşadı. İkisi de kırmızı takımda yer alan yarışmacılar, kısa süreliğine tartışma yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef Türkiye Altın Kupa'daki Sergen ve Hasan tartışmasını buradan izleyebilirsiniz:

MasterChef Türkiye Altın Kupa tam gaz devam ediyor.

MasterChef Türkiye Altın Kupa tam gaz devam ediyor.

16 eski yarışmacının mücadele ettiği MasterChef Türkiye Altın Kupa'da ilk kaşık atıldı. Sergen, Kerem'le mücadelesinin ardından ilk kaşık attıran yarışmacı olurken bölümde ayrıca gergin anlar yaşandı.

Geçtiğimiz sezonlarda aralarından su sızmayan Sergen ve Hasan arasında sözlü tartışma yaşandı. Sergen, aynı takımda yer aldığı Hasan’a dönerek, “Benimle bir daha sakın muhatap olma” dedi. Hasan ise 'Sen kimsin?' diyerek yanıt verdi.

Sergen, Hasan’ın tepkisine, “Senin kim olduğunu birazdan içeride söyleyeceğim” sözleriyle yanıt verince araya Barbaros girdi.

