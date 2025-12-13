Survivor 2026'ya Katılan Şarkıcı Keremcem, Acun Ilıcalı'dan Nasıl Teklif Aldığını Anlattı
Survivor 2026 epey iddialı bir formatla geliyor. Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni sezon kadroları için ince eleyip sık dokurken yarışmada boy gösterecek isimleri tek tek açıklıyor. Şarkıcı Keremcem, Survivor 2026'nın en şaşırtan yarışmacılarından olurken ünlü isim, Acun Ilıcalı tarafından nasıl ikna edildiğini Saba Tümer'e açıkladı.
KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e
Keremcem'in Survivor 2026 açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Survivor 2026 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, yeni sezonda yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor.

