Survivor 2026'ya Katılan Şarkıcı Keremcem, Acun Ilıcalı'dan Nasıl Teklif Aldığını Anlattı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.12.2025 - 11:43

Survivor 2026 epey iddialı bir formatla geliyor. Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni sezon kadroları için ince eleyip sık dokurken yarışmada boy gösterecek isimleri tek tek açıklıyor. Şarkıcı Keremcem, Survivor 2026'nın en şaşırtan yarışmacılarından olurken ünlü isim, Acun Ilıcalı tarafından nasıl ikna edildiğini Saba Tümer'e açıkladı.

KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e

Keremcem'in Survivor 2026 açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Survivor 2026 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, yeni sezonda yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor.

Yepyeni yarışmacıların yer alacağı Survivor 2026, yeni yılda TV8 ekranlarında olacak. Acun Ilıcalı, yarışmanın tüm süreçlerini sosyal medya hesaplarından seyirciyle paylaşırken yarışacak en sürpriz isim hiç şüphesiz şarkıcı Keremcem oldu.

Bir dönem genç kızların sevgilisi olan Keremcem, Survivor 2026 yolcusu. Saba Tümer'in programına katılan Keremcem, Survivor'dan nasıl teklif aldığını ve Acun Ilıcalı'yla görüşmesini anlattı. Keremcem açıklamasında 'Acun Ilıcalı beni arayınca şok oldum' dedi.

