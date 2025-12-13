Güllü'yü Kasten Öldürmekten Tutuklanan Kızı Tuğyan'ın Cenazedeki Hali Tekrar Gündem Oldu
Güllü'nün şüpheli ölümünde kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun cinayet itirafıyla 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Güllü'yü kızı Tuğyan'ın öldürdüğü haberinin şokunu henüz üstümüzden atamazken Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'nün cenazesindeki halleri yeniden gündem oldu.
Cinayetten tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'nün cenazesindeki hallerini buradan izleyebilirsiniz:
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün sır gibi ölümünde şoke eden gelişmeler yaşandı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
bu kız oskarı alırmış yazık oldu türk sineması adına
Tam aynısını yazıcaktım gerek kalmadı çok doğru yazdın...
İnsan ne aşağılık bir canlı ya!
