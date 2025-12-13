onedio
Güllü'yü Kasten Öldürmekten Tutuklanan Kızı Tuğyan'ın Cenazedeki Hali Tekrar Gündem Oldu

Güllü'yü Kasten Öldürmekten Tutuklanan Kızı Tuğyan'ın Cenazedeki Hali Tekrar Gündem Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.12.2025 - 09:47

Güllü'nün şüpheli ölümünde kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun cinayet itirafıyla 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Güllü'yü kızı Tuğyan'ın öldürdüğü haberinin şokunu henüz üstümüzden atamazken Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'nün cenazesindeki halleri yeniden gündem oldu.

Cinayetten tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'nün cenazesindeki hallerini buradan izleyebilirsiniz:

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün sır gibi ölümünde şoke eden gelişmeler yaşandı.

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün sır gibi ölümünde şoke eden gelişmeler yaşandı.

Yurt dışına kaçmak üzereyken bavullarıyla yakalanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, gözaltına alınmıştı. Sorgu esnasında Güllü'nün manevi kızım dediği Sultan Nur Ulu, Güllü'yü kızı Tuğyan'ın pencereden ittirerek öldürdüğünü itiraf etti. Söz konusu cinayet itirafının ardından Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Güllü'nün ölümünün arkasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in olduğu gerçeği herkesi sarsarken Tuğyan'ın annesinin cenazesindeki halleri sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Murat Alanyurt

bu kız oskarı alırmış yazık oldu türk sineması adına

Ricardo__Rossiano

Tam aynısını yazıcaktım gerek kalmadı çok doğru yazdın...

Narki

İnsan ne aşağılık bir canlı ya!

