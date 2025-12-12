onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Annesi Güllü'yü Öldürdüğü İtiraf Edilen Tuğyan Gülter'in Avukatları Davadan Çekildi

Annesi Güllü'yü Öldürdüğü İtiraf Edilen Tuğyan Gülter'in Avukatları Davadan Çekildi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.12.2025 - 22:44

Arabesk sanatçısı Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve onun arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Sultan Nur Ulu'nun Güllü'yü pencereden ittirenin kızı Tuğyan olduğunu itiraf ettiğini henüz açıklamışken Tuğyan'ın avukatlarından davadan çekildikleri duyurusu geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatlarının davadan çekilme açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Sanatçı Güllü'nün vefatının ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmış, Sultan Nur, Güllü'yü kızının öldürdüğünü itiraf etmişti.

Sanatçı Güllü'nün vefatının ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmış, Sultan Nur, Güllü'yü kızının öldürdüğünü itiraf etmişti.

Emrullah Erdinç'in açıklamasına göre Sultan Nur Ulu, sorgu esnasında Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü pencereden ittirdiğini itiraf etti. Bu itirafın ardından Tuğyan'ın avukatları bir basın açıklaması düzenledi ve muhabirlere davadan çekildiklerini duyurdu.

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları açıklamada 'Rahmetli Gül hanımın manevi mirasını korumak adına çekilme kararı aldık.' dedi.

Tuğyan Ülkem Gülter, "Cinayeti siz mi işlediniz?" sorusuna "Hayır, gerçekler çıkacak ortaya" yanıtı verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Güllü'nün cinayet itirafının detaylarından burada bahsetmiştik:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın