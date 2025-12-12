Annesi Güllü'yü Öldürdüğü İtiraf Edilen Tuğyan Gülter'in Avukatları Davadan Çekildi
Arabesk sanatçısı Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve onun arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Sultan Nur Ulu'nun Güllü'yü pencereden ittirenin kızı Tuğyan olduğunu itiraf ettiğini henüz açıklamışken Tuğyan'ın avukatlarından davadan çekildikleri duyurusu geldi.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatlarının davadan çekilme açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Sanatçı Güllü'nün vefatının ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmış, Sultan Nur, Güllü'yü kızının öldürdüğünü itiraf etmişti.
Tuğyan Ülkem Gülter, "Cinayeti siz mi işlediniz?" sorusuna "Hayır, gerçekler çıkacak ortaya" yanıtı verdi.
