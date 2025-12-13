Kızı da Yanındaymış: Güllü'nün Son Doğum Gününden Görüntüler Ortaya Çıktı
Sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından kızı Tuğyan en başından beri şüpheliydi. Geçtiğimiz günlerde Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu gözaltına alınırken Sultan Nur Ulu, manevi annem dediği Güllü'yü kızı Tuğyan'ın öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet itirafının ardından Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken Güllü'nün son doğum günü kutlaması görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
KAYNAK: MegaMag
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güllü'nün son doğum günü kutlama görüntülerini buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın