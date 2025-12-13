onedio
Kızı da Yanındaymış: Güllü'nün Son Doğum Gününden Görüntüler Ortaya Çıktı

Kızı da Yanındaymış: Güllü'nün Son Doğum Gününden Görüntüler Ortaya Çıktı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.12.2025 - 08:35

Sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından kızı Tuğyan en başından beri şüpheliydi. Geçtiğimiz günlerde Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu gözaltına alınırken Sultan Nur Ulu, manevi annem dediği Güllü'yü kızı Tuğyan'ın öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet itirafının ardından Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken Güllü'nün son doğum günü kutlaması görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: MegaMag

Güllü'nün son doğum günü kutlama görüntülerini buradan izleyebilirsiniz:

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

Güllü'nün öldüğü gece kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve manevi kızım dediği Sultan Nur Ulu da aynı evdeydi. İki isim, cinayet şüphelerinin artmasının ardından yakın takibe alınmış ve bavullarıyla kaçmak üzereyken gözaltına alınmıştı.

Sultan Nur Ulu, sorgu esnasında Güllü'yü öldürenin kızı Tuğyan Ülkem Gülter olduğunu itiraf etti, ardından ev hapsi cezası aldı. Tuğyan Gülter ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Tüm Türkiye Güllü'nün cinayete kurban gittiği gerçeğiyle şoke olurken sosyal medyada Güllü'nün son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in de bulunduğu görüntülerde Güllü, pastasını üflemeden önce 'Evlatlarımın üniversite kapılarını görmeyi nasip eyle.' diyerek evlatları için dua ediyor.

