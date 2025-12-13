onedio
Ünlü Oyuncu "Eski Sevgili" Rolüyle Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci
13.12.2025

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kadro genişlemeye devam ediyor. Yeni oyuncuların yanı sıra İlhami ve Rüzgar karakterlerini canlandıran Yiğit Kirazcı ile Fatih Gühan, diziye geri dönüyordu. Şerbo'nun sürprizleri bununla sınırlı kalmadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ünlü bir oyuncunun eski sevgili rolüyle Kızılcık Şerbeti'ne konuk olarak dahil olduğu ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nden Taşacak Bu Deniz nedeniyle düşen reytingleri toparlama hamleleri gelmeye devam ediyor.

3 sezon zirveden inmeyen Kızılcık Şerbeti, diziden ayrılan oyuncular ve Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısının ardından düşüş trendini sürdürüyor. Reyting artırmak için bazı eski oyuncular ve yeni isimlerle yoluna devam etme kararı alan Şerbo'nun yeni bölüm fragmanında ünlü bir ismin diziye dahil olduğunu gördük.

Yaprak Dökümü'nün Cem'i olarak tanıdığımız Kıvanç Kasabalı, Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu.

Kıvanç Kasabalı, Kızılcık Şerbeti'ne Fatih'in yeni karısı Başak'ın eski sevgilisi rolüyle geldi. Kasabalı, dizide konuk oyuncu olarak yer alacak.

Esra Demirci
