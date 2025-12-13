Ünlü Oyuncu "Eski Sevgili" Rolüyle Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Oldu
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kadro genişlemeye devam ediyor. Yeni oyuncuların yanı sıra İlhami ve Rüzgar karakterlerini canlandıran Yiğit Kirazcı ile Fatih Gühan, diziye geri dönüyordu. Şerbo'nun sürprizleri bununla sınırlı kalmadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ünlü bir oyuncunun eski sevgili rolüyle Kızılcık Şerbeti'ne konuk olarak dahil olduğu ortaya çıktı.
Kızılcık Şerbeti'nden Taşacak Bu Deniz nedeniyle düşen reytingleri toparlama hamleleri gelmeye devam ediyor.
Yaprak Dökümü'nün Cem'i olarak tanıdığımız Kıvanç Kasabalı, Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu.
