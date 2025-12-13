Neler İzledik Böyle? 2025'te Gündüz Kuşağında "Yok Artık" Dedirten Olaylar
2025'in bitmesine sayılı gün kaldı. Yıl boyunca televizyonun büyük çoğunluğunda yer alan gündüz kuşağı programlarındaki 'yok artık' dedirten anları sizler için derledik. Peki, 2025 yılında bizi en çok şaşırtan anlar hangileri oldu?
Nur Viral'in sunumuyla ekranlara gelen Hayatta Her Şey Var programında yine şaşırtan anlar yaşandı.
Esra Erol'un programına katılan Emrah, evlenme vaadi ile kandırıldığını söylemişti.
Esra Erol'a kendini kefenleyen Nilüfer Hanım'ın anlattıkları damgasını vurdu.
Müge Anlı'ya başvuran Afet Karaçöy, mama almaya gidiyorum diyerek evden çıkan kaybolan kocasını bulmak istediğini söylemişti.
Prof. Dr. Oytun Erbaş, Mert Başaran ve Türker Akıncı ile birlikte Beyaz TV ekranlarında 'Daha Neler' programına başladı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine başta Müge Anlı olmak üzere herkesi şoke eden anlar yaşandı.
Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında yine izleyenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.
Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında izleyenleri şaşırtan anlar yaşandı.
Müge Anlı canlı yayında başına gelenleri açıkladı.
atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan ve dilencilik yaptığını söyleyen Ferhat isimli şahıs, aylık kazancıyla dudak uçuklattı.
Müge Anlı'nın programında yine akıllara durgunluk verecek türden bir olay gündeme geldi.
Uzun yıllardır Gelinim Mutfak'ta programını sunan Nursel Ergin şimdilerde Mutfak Bahane programıyla ekranlara geliyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının yeni bölüm fragmanında iki yarışmacı birbirine girdi.
Kına gecesinde damadın önünde yapılan twerk kavgası gündem olmuştu.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
