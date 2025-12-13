Neler İzledik Böyle? 2025'te Gündüz Kuşağında "Yok Artık" Dedirten Olaylar

Bir süredir araştırdığı Mahir Ünlütaşkıran kaybını işlemeye devam ediyordu. Bugünkü yayına oğlunu bir kez bile aramayan anne katıldı. Müge Anlı kendisine neden oğlunu aramadığını sorunca kadının cevabı 'Parasızlık' oldu. Ünlü sunucu bu açıklama karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 'Öyleyse bizi nasıl emniyete şikayet ettiniz? Diğer oğlunuz ve gelininiz kaç kez polise gitti?!' diye konuştu. O açıklama izleyenleri de şaşırttı. Kadının karşılık olarak söylediği ise 'Pes' dedirtti.