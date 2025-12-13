onedio
Neler İzledik Böyle? 2025'te Gündüz Kuşağında "Yok Artık" Dedirten Olaylar

Neler İzledik Böyle? 2025'te Gündüz Kuşağında "Yok Artık" Dedirten Olaylar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.12.2025 - 08:31

2025'in bitmesine sayılı gün kaldı. Yıl boyunca televizyonun büyük çoğunluğunda yer alan gündüz kuşağı programlarındaki 'yok artık' dedirten anları sizler için derledik. Peki, 2025 yılında bizi en çok şaşırtan anlar hangileri oldu?

Nur Viral'in sunumuyla ekranlara gelen Hayatta Her Şey Var programında yine şaşırtan anlar yaşandı.

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında yine şaşırtan bir itiraf gündeme geldi. Canlı yayına bağlanan kadın izleyici, eşinin kendisini sürekli aldattığını anlattı. Nur Viral anlatılanlar karşısında şaşkına dönüp lafını esirgemedi.

Esra Erol'un programına katılan Emrah, evlenme vaadi ile kandırıldığını söylemişti.

Sevgilisi Şerife canlı yayına çıktı ve Emrah ile bir ilişki düşünmediğini açıkladı. Emrah, Şerife'nin 'Seni sevmiyorum', 'Seni istemiyorum' açıklamalarından sonra kendini yerlere attı. Gözyaşlarına boğulan Emrah ile ilgili Esra Erol, sayısız mesaj geldiğini söyledi. Emrah'a talip olan bir kişi de çıktı stüdyoya geldi.

Esra Erol'a kendini kefenleyen Nilüfer Hanım'ın anlattıkları damgasını vurdu.

Eski sevgilisinin psikolojik şiddetine maruz kaldığını söyleyen Nilüfer Hanım, kendini neden kefenlediğini açıkladı. Yayına mağdur taraf olarak katılan kadının kefenli fotoğrafı izleyenleri şaşkınlıklar içerisinde bıraktı.

Müge Anlı'ya başvuran Afet Karaçöy, mama almaya gidiyorum diyerek evden çıkan kaybolan kocasını bulmak istediğini söylemişti.

Kayıp eş Samet, dört çocuğunun annesi olan eski karısının yanından çıktı. Anlı bugünkü yayında Samet'i ve eski karısı Sabriye'yi stüdyoya getirdi. Afet ve Sabriye canlı yayında birbirine saldırdı.

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Mert Başaran ve Türker Akıncı ile birlikte Beyaz TV ekranlarında 'Daha Neler' programına başladı.

Programın ilk konuğu Klinik Psikolog Esra Ezmeci oldu. Kadın-erkek ilişkileri hakkında konuşulan programda Oytun Erbaş, özel hayatı hakkında cesur açıklamalarda bulunurken Ezmeci bu sözler karşısında sinirlenerek kendini tutamadı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine başta Müge Anlı olmak üzere herkesi şoke eden anlar yaşandı.

27 yaşındaki Ali Yanıç'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili konu işlenirken, 'Cin Ali' lakaplı arkadaşının yayına sarhoş çıktığı anlaşıldı. Yayında küfürler savuran adam Müge Anlı'yı bir hayli sinirlendirdi.

Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında yine izleyenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.

Yarışmanın son bölümünde Gülşah gelinin evinde gerginlik çıktı. Misafir gelin  Yaprak Hanım, cuma güne ev sahibi olan Gülşah Hanım’ın kapısını söküp salona getirdi. Bunun üzerine çok sinirlenen Gülşah Hanım, kamera arkasında çok ağır sözler söyleyip fiziksel temasta bulundu. Kapı söken gelin haftanın şampiyonu olurken, sinirlenen gelin de diskalifiye edildi.

Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında izleyenleri şaşırtan anlar yaşandı.

Canlı yayına bağlanan bir kadın, eşiyle olan sorunlarını dile getirdi. Kadın izleyiciye açıklama yapan klinik psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun cinsellik hakkındaki sözleri ise sansürlendi. Kısa sürede dikkat çeken anlarda sunucu Nur Viral'in utanıp yüzünü kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

Müge Anlı canlı yayında başına gelenleri açıkladı.

Bir süredir araştırdığı Mahir Ünlütaşkıran kaybını işlemeye devam ediyordu. Bugünkü yayına oğlunu bir kez bile aramayan anne katıldı. Müge Anlı kendisine neden oğlunu aramadığını sorunca kadının cevabı 'Parasızlık' oldu. Ünlü sunucu bu açıklama karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 'Öyleyse bizi nasıl emniyete şikayet ettiniz? Diğer oğlunuz ve gelininiz kaç kez polise gitti?!' diye konuştu. O açıklama izleyenleri de şaşırttı. Kadının karşılık olarak söylediği ise 'Pes' dedirtti.

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan ve dilencilik yaptığını söyleyen Ferhat isimli şahıs, aylık kazancıyla dudak uçuklattı.

Ferhat, aylık kazancını 'Cumhurbaşkanı alamaz o parayı... Aylık kazancım 200-300 bin TL' şeklinde açıkladı.

Müge Anlı'nın programında yine akıllara durgunluk verecek türden bir olay gündeme geldi.

Gelinleri Naciye'nin aileyi dini kullanarak dolandırdığını iddia eden İsmail Cevizci, Anlı'dan yardım istedi. Canlı yayına kendini aklamak için gelen gelen Naciye, hakkındaki iddiaları reddetti ancak Anlı canlı yayında ses kayıtlarını dinlediğini açıkladı. Kayıtlara göre evlerinde peygamber ağırladıklarını iddia eden aile 'Peygambere Müge Anlı'nın programını izlettik' demişti. O ifade izleyenleri şoke etti.

Uzun yıllardır Gelinim Mutfak'ta programını sunan Nursel Ergin şimdilerde Mutfak Bahane programıyla ekranlara geliyor.

Atv ekranlarında yayınlanan yarışmada 4 çift en yüksek puanları toplamak için mücadele ediyor. Yemek yarışmasının bugünkü bölümünde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Nursel Ergin'in tadına baktığı ıspanaklı böreklerden birinin içinden çıkan şey mide bulandırdı. Tabağın sahibi olan çift arasında da tansiyon yükseldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının yeni bölüm fragmanında iki yarışmacı birbirine girdi.

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz'in yeni bölüm fragmanında iki erkek yarışmacı, aynı kadın yarışmacıdan hoşlanınca ortalık karıştı. Zuhal Topal, Hana adlı yarışmacının güzelliğinden bahsederken bazı yarışmacıların Hana'ya gözlerinin takıldığını söyledi.

Kına gecesinde damadın önünde yapılan twerk kavgası gündem olmuştu.

Gelin, o an sinirlerine hâkim olamayarak düğünü bırakıp dans eden misafirin üzerine yürümüştü. Olayın görüntüleri kısa sürede yayılırken, çift sessizliğini bozdu. Gelin yaşananları anlattıkları bir video yayımladı ve ardından Nur Viral’in gündüz kuşağı programına konuk olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

