Arkadaşı Ali Yanıç'ın Kaybıyla İlgili Müge Anlı'ya Katılan 'Cin Ali' Lakaplı Adam Yayına Sarhoş Çıktı!
Arkadaşı Ali Yanıç'ın Kaybıyla İlgili Müge Anlı'ya Katılan 'Cin Ali' Lakaplı Adam Yayına Sarhoş Çıktı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine başta Müge Anlı olmak üzere herkesi şoke eden anlar yaşandı. 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili konu işlenirken, 'Cin Ali' lakaplı arkadaşının yayına sarhoş çıktığı anlaşıldı. Yayında küfürler savuran adam Müge Anlı'yı bir hayli sinirlendirdi.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın ortadan kaybolması konusu işleniyor. 15 Ağustos'ta sırra kadem basan Ali'nin öldürüldüğünden şüpheleniyor.
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Annesinin oğlunu aramak için başvurduğu Müge Anlı'da, önce arkadaşı Ali Duran'dan ardından Bekir'den şüphelenildi. Her ikisi de iddiaları yalanladı.
Bugün yayına 'Cin Ali' lakaplı bir başka arkadaşı katıldı ve konuyla ilgili konuşurken Ali'nin sarhoş olduğu anlaşıldı.
"Bırakın kadınla ben konuşayım" dedikten sonra Şevki Sözen ve Müge Anlı'nın sessizce beklemesini söylediği Ali, önce bir süre sessiz kalmayı başardı.
Daha sonra hem ağlayıp hem küfürler eden adam, Müge Anlı'yı epey öfkelendirdi.
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Müge Anlı'nın 'sakinlik çökmüş' diye yorumladığı Cin Ali'nin alkollü olduğunu dile getirdiği anlar için:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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