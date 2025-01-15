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Nur Viral İnanamadı: Kocası Tarafından Sürekli Aldatıldığını Anlatan Kadın

Nur Viral İnanamadı: Kocası Tarafından Sürekli Aldatıldığını Anlatan Kadın

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.01.2025 - 20:20

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında yine şaşırtan bir itiraf gündeme geldi. Canlı yayına bağlanan kadın izleyici, eşinin kendisini sürekli aldattığını anlattı. Nur Viral anlatılanlar karşısında şaşkına dönüp lafını esirgemedi.

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Nur Viral'in sunumuyla ekranlara gelen Hayatta Her Şey Var programında yine şaşırtan anlar yaşandı.

Nur Viral'in sunumuyla ekranlara gelen Hayatta Her Şey Var programında yine şaşırtan anlar yaşandı.

Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk olduğu programa telefonla bağlanan bir kadın izleyici, eşinin kendisini sürekli aldattığını anlattı.

Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk olduğu programa telefonla bağlanan bir kadın izleyici, eşinin kendisini sürekli aldattığını anlattı.

"Sekiz yıllık evliyim. İkinci evliliğim bu benim. Eşimle ben sosyal medya üzerinden tanıştım. İki oğlumuz var. Başlarda sevgiliyken sürekli başkalarıyla konuşmalarını yazışmalarını yakalıyordum. Geçici diye kendimi avutuyordum."

"Sekiz yıllık evliyim. İkinci evliliğim bu benim. Eşimle ben sosyal medya üzerinden tanıştım. İki oğlumuz var. Başlarda sevgiliyken sürekli başkalarıyla konuşmalarını yazışmalarını yakalıyordum. Geçici diye kendimi avutuyordum."

'7 yıldır ne zaman telefonunu karıştırsam hep bir şey buluyorum. Duruluyor sonra tekrar... Biriyle yüz yüze görüşme değil ama... Başka hesaplardan başkaları ile yazışıyor. Seni seviyorum bile yazıyor. Ama bana bunu söyleyemiyor.'

Kadın seyircinin bu itirafı sonrasında Civelekoğlu, 'Ne yazık ki size de babalık yapıyor. Yediğin önünde yemediğin ardından. Ben buradayım bir baba gibi koruyup kolluyorum. Kanatlarımın altındasın diyor. Senden de annelik yapmasını bekliyor. İlişkiniz bu eksende.' yanıtını verdi.

Kadın seyircinin bu itirafı sonrasında Civelekoğlu, 'Ne yazık ki size de babalık yapıyor. Yediğin önünde yemediğin ardından. Ben buradayım bir baba gibi koruyup kolluyorum. Kanatlarımın altındasın diyor. Senden de annelik yapmasını bekliyor. İlişkiniz bu eksende.' yanıtını verdi.

Seyirci, "Hocam yani meyveyi ben doğramayayım yemez. Meyve tabakla önüne koysam onu doğrayıp soyarak yemez." deyince Nur Viral resmen çileden çıktı.

Seyirci, "Hocam yani meyveyi ben doğramayayım yemez. Meyve tabakla önüne koysam onu doğrayıp soyarak yemez." deyince Nur Viral resmen çileden çıktı.
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Viral, 'Çiğneyip bir de ağzına verin bari. Küçük erkek çocuğu' diyerek sert çıktı.

Viral, 'Çiğneyip bir de ağzına verin bari. Küçük erkek çocuğu' diyerek sert çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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