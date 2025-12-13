onedio
Diziden Ayrılmıştı: Taşacak Bu Deniz'in Ballı'sı Özge Arslan'dan Kafa Karıştıran Paylaşım

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.12.2025 - 14:33

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde beklenmedik olaylar yaşandı. Diziye hala kızı olarak dahil olan Ballı karakteri ölerek diziye veda etti. Şerif tarafından vurularak öldürülen Ballı'nın gidişi seyirciyi şoke ederken Ballı karakterini canlandıran Özge Arslan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım kafa karıştırdı.

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yine izlenme rekoru kırdı.

Yeni bölümüyle kendi reyting rekorunu kıran Taşacak Bu Deniz'de heyecan dolu anlar yaşandı. Esme'nin Eleni'nin kendi kızı olduğunu öğrenmesinin ardından Şerif, Esme'yi geri kazanabilmek için beklenmedik şeyler yaptı. Gözünü kırpmadan Ballı'yı öldüren Şerif'in bu hamlesi seyirciyi şoke ederken Ballı karakterinin diziden çıkması ayrı bir üzüntü yarattı. Ballı'yı canlandıran Özge Arslan'dan veda postu bekleyen seyirci, bambaşka bir paylaşımla karşılaştı.

İşte Taşacak Bu Deniz'e veda eden Özge Arslan'ın paylaşımı:

Taşacak Bu Deniz'in Ballı'sı Özge Arslan, Instagram hesabından 'Ne kadar kötüsünüz' yazan bir paylaşım yaptı. Arslan'ın bu paylaşımı epey kafa karıştırdı.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
