Kızılcık Şerbeti’nde Rakip Dizi Uzak Şehir’e Gönderme Yapıldı
Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Her bölümde muhakkak ya sosyal medya akımlarına ya da gündeme dair göndermede bulunan dizide bu hafta ise rakibine bir gönderme dikkat çekti. Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir’deki bir sahne Kızılcık Şerbeti’ne konu oldu. Gelin o anları birlikte izleyelim!
Uzak Şehir’in geçtiğimiz bölümlerinde Kaya karakteri geçici görme kaybı yaşamıştı.
