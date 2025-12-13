onedio
article/comments
article/share
Kızılcık Şerbeti’nde Rakip Dizi Uzak Şehir’e Gönderme Yapıldı

Elif Sude Yenidoğan
13.12.2025 - 14:58

Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Her bölümde muhakkak ya sosyal medya akımlarına ya da gündeme dair göndermede bulunan dizide bu hafta ise rakibine bir gönderme dikkat çekti. Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir’deki bir sahne Kızılcık Şerbeti’ne konu oldu. Gelin o anları birlikte izleyelim!

İşte o kesit 👇

Uzak Şehir’in geçtiğimiz bölümlerinde Kaya karakteri geçici görme kaybı yaşamıştı.

Aşık olduğu kadın olan Zerrin ise onu kurtarmıştı. Kızılcık Şerbeti’nde de birebir bu sahne anlatıldı. Zülkar ile Nilay arasında geçen diyalog sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Nilay’ın “Hint dizisi mi bu?” gibi replikleri üzerinden rakip diziye ufak bir eleştiri de yapılmış oldu. 

Kızılcık Şerbeti 4. sezonuyla ekranlardayken Uzak Şehir ise 2. sezonuyla ekranda. İki dizide sabit bir izleyici kitlesine sahip ve TV dünyasının en çok konuşulan yapımlarından. Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir’e kıyasla kan kaybetse de yapımların popülerliği devam ediyor.

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
