Kızılcık Şerbeti’nde Rakip Dizi Uzak Şehir’e Gönderme Yapıldı

Aşık olduğu kadın olan Zerrin ise onu kurtarmıştı. Kızılcık Şerbeti’nde de birebir bu sahne anlatıldı. Zülkar ile Nilay arasında geçen diyalog sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Nilay’ın “Hint dizisi mi bu?” gibi replikleri üzerinden rakip diziye ufak bir eleştiri de yapılmış oldu.

Kızılcık Şerbeti 4. sezonuyla ekranlardayken Uzak Şehir ise 2. sezonuyla ekranda. İki dizide sabit bir izleyici kitlesine sahip ve TV dünyasının en çok konuşulan yapımlarından. Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir’e kıyasla kan kaybetse de yapımların popülerliği devam ediyor.