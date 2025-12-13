Uğur Pektaş ve Onur Bay Arka Sokaklar’dan Yıllar Sonra Aynı Projede!
Yıllardır popülerliğini kaybetmeden devam eden Arka Sokaklar, sektöre birçok oyuncu kazandırdı. Arka Sokaklar kadrosunda yer alan oyuncuların yıllar içindeki değişimine anbean şahit olduk. Şimdilerde ise Uğur Pektaş ile Onur Bay’ın Kuruluş Orhan’da birlikte çalışması sosyal medya kullanıcılarını duygulandıran anlara vesile oldu. Bir X kullanıcısı Uğur Pektaş ve Onur Bay’ın Arka Sokaklar’daki kesitleriyle, Kuruluş Orhan’daki kesitlerini bir araya getirdi. Gelin o anları izleyelim!
İşte o kesitler 👇
Arka Sokaklar’da çocuk oyuncu olarak yer alan Onur Bay ile adeta birlikte büyüdük. Uğur Pektaş da karizmasını yıllara rağmen koruyan isimlerden oldu.
Uğur Pektaş, Hüsnü Çoban’ı canlandıran Özgür Ozan’ı etiketleyerek sevgisini iletti.
