onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uğur Pektaş ve Onur Bay Arka Sokaklar’dan Yıllar Sonra Aynı Projede!

Uğur Pektaş ve Onur Bay Arka Sokaklar’dan Yıllar Sonra Aynı Projede!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.12.2025 - 12:52

Yıllardır popülerliğini kaybetmeden devam eden Arka Sokaklar, sektöre birçok oyuncu kazandırdı. Arka Sokaklar kadrosunda yer alan oyuncuların yıllar içindeki değişimine anbean şahit olduk. Şimdilerde ise Uğur Pektaş ile Onur Bay’ın Kuruluş Orhan’da birlikte çalışması sosyal medya kullanıcılarını duygulandıran anlara vesile oldu. Bir X kullanıcısı Uğur Pektaş ve Onur Bay’ın Arka Sokaklar’daki kesitleriyle, Kuruluş Orhan’daki kesitlerini bir araya getirdi. Gelin o anları izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o kesitler 👇

Arka Sokaklar’da çocuk oyuncu olarak yer alan Onur Bay ile adeta birlikte büyüdük. Uğur Pektaş da karizmasını yıllara rağmen koruyan isimlerden oldu.

Arka Sokaklar’da çocuk oyuncu olarak yer alan Onur Bay ile adeta birlikte büyüdük. Uğur Pektaş da karizmasını yıllara rağmen koruyan isimlerden oldu.

İkilinin Kuruluş Orhan’daki sahnesiyle Arka Sokaklar’a gönderme yaptığı söylendi. “Sen eskiden de böyleydin, babana az mı çektirdin?” repliği tebessüm ettirdi. X kullanıcısının video editi kısa sürede viral olunca oyuncular da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Uğur Pektaş, Hüsnü Çoban’ı canlandıran Özgür Ozan’ı etiketleyerek sevgisini iletti.

Uğur Pektaş, Hüsnü Çoban’ı canlandıran Özgür Ozan’ı etiketleyerek sevgisini iletti.

“Abim başka bir boyutta biz beraberiz, bizi merak etme… Seni seven biz” sözleriyle Özgür Ozan’a selam gönderdi. Biliyorsunuz ki Onur Bay dizide Tekin karakterleriyle Hüsnü Çoban’ın oğluydu. 

Sosyal medyada ilgi gören video ve selamlaşmayla bir kez daha diziler arası göndermelerin izleyici tarafından sevildiğini görmüş olduk.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın