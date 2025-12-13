Kızılcık Şerbeti’nden Sürpriz Evlilik Tekliflerine Göndermeli Sahne!

Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz akşam 117. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Takip edenler bilir, yeni sezona başladığından beri dizide binbir türlü değişiklik oldu. Oyuncular ve hikayede yeni bir yol çizildi. Seray Kaya da diziye Başak rolüyle katıldı. Fatih’in partneri olarak diziye dahil olan Başak, izleyicilerin tabiriyle yeni Doğa oldu. Şimdiyse Kızılcık Şerbeti’nin yeni çifti Fatih ve Başak’ın bir sahnesiyle karşınızdayız. Kızılcık Şerbeti yine gerçek hayata gönderme yaptığı bir sahneyle sosyal medyada gündemde. Gelin birlikte izleyelim…