Kızılcık Şerbeti'nden Sürpriz Evlilik Tekliflerine Göndermeli Sahne!

Kızılcık Şerbeti’nden Sürpriz Evlilik Tekliflerine Göndermeli Sahne!

13.12.2025 - 10:48

Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz akşam 117. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Takip edenler bilir, yeni sezona başladığından beri dizide binbir türlü değişiklik oldu. Oyuncular ve hikayede yeni bir yol çizildi. Seray Kaya da diziye Başak rolüyle katıldı. Fatih’in partneri olarak diziye dahil olan Başak, izleyicilerin tabiriyle yeni Doğa oldu. Şimdiyse Kızılcık Şerbeti’nin yeni çifti Fatih ve Başak’ın bir sahnesiyle karşınızdayız. Kızılcık Şerbeti yine gerçek hayata gönderme yaptığı bir sahneyle sosyal medyada gündemde. Gelin birlikte izleyelim…

İşte o sahne 👇

Kızılcık Şerbeti'nde bu sahne gibi gerçek hayata gönderme yapılan birçok sahne yazılıyor.

Kızılcık Şerbeti’nde bu sahne gibi gerçek hayata gönderme yapılan birçok sahne yazılıyor.

TikTok gündemi, X’te konuşulanlar, akım olan durumlar bir bakıyoruz ki Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde hemen işleniyor. İşte bu sahne de onlardan biriydi. Yemekten yüzük çıkması klişesi, üstelik bir de sürprizmiş gibi yansıtılması sıkça rastladığımız durumlardan. Başak’ın Fatih’ten istediği gibi o anların haberi yokmuşçasına kayda alınması da son zamanlarda sosyal medya kullanan çoğu kişinin alışkanlıklarından. 

Kızılcık Şerbeti bu hafta evlilik teklifiyle sosyal medyada konu oldu. Bakalım haftaya neler olacak?

Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
