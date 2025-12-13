Kızılcık Şerbeti’nden Sürpriz Evlilik Tekliflerine Göndermeli Sahne!
Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz akşam 117. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Takip edenler bilir, yeni sezona başladığından beri dizide binbir türlü değişiklik oldu. Oyuncular ve hikayede yeni bir yol çizildi. Seray Kaya da diziye Başak rolüyle katıldı. Fatih’in partneri olarak diziye dahil olan Başak, izleyicilerin tabiriyle yeni Doğa oldu. Şimdiyse Kızılcık Şerbeti’nin yeni çifti Fatih ve Başak’ın bir sahnesiyle karşınızdayız. Kızılcık Şerbeti yine gerçek hayata gönderme yaptığı bir sahneyle sosyal medyada gündemde. Gelin birlikte izleyelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o sahne 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti’nde bu sahne gibi gerçek hayata gönderme yapılan birçok sahne yazılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın