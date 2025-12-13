onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'i Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Taşacak Bu Deniz'i Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.12.2025 - 08:57

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, ilk bölümünden bu yana heyecanı sürdürmeyi başarıyor. Sezonun en sevilen dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz, son zamanların reyting rekortmenlerinden. İzleyiciler dizinin yayın günü olan cuma gününü adeta ipte çekiyor. 

Şimdiyse heyecanıyla duygusallığıyla bir bölümü daha geride bıraktık. Diziseverler ise bölümün ardından X’te goygoy paylaşımları için yerini aldı biz de sizler için derledik. İşte Taşacak Bu Deniz’i mizahına alet eden yaratıcı kullanıcılardan derlemeler…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeterli değil mi?

Yeterli değil mi?
twitter.com

👇

👇

Oruç bu hafta da gündemden düşmedi…

Oruç bu hafta da gündemden düşmedi…
twitter.com

Oruç… bi’ süre görüşmeyelim…

Oruç… bi’ süre görüşmeyelim…
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her bölüm İso’nun kaderi 👇

Her bölüm İso’nun kaderi 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Ana cast’tan biri Nico 👇

Ana cast’tan biri Nico 👇
twitter.com

Dönmüyor 👇

Onun dertler 👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Afiyet olsun 👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın