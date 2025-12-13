Taşacak Bu Deniz'i Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, ilk bölümünden bu yana heyecanı sürdürmeyi başarıyor. Sezonun en sevilen dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz, son zamanların reyting rekortmenlerinden. İzleyiciler dizinin yayın günü olan cuma gününü adeta ipte çekiyor.
Şimdiyse heyecanıyla duygusallığıyla bir bölümü daha geride bıraktık. Diziseverler ise bölümün ardından X’te goygoy paylaşımları için yerini aldı biz de sizler için derledik. İşte Taşacak Bu Deniz’i mizahına alet eden yaratıcı kullanıcılardan derlemeler…
Yeterli değil mi?
Oruç bu hafta da gündemden düşmedi…
Oruç… bi’ süre görüşmeyelim…
Her bölüm İso’nun kaderi 👇
👇
👇
👇
Ana cast’tan biri Nico 👇
