Gelişi Ertelenmişti: Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen Yiğit Kirazcı'dan Diziyle Alakalı İlk Açıklama

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.12.2025 - 19:48

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakteriyle çok sevilen Yiğit Kirazcı, diziye 2. sezon finalinde veda etmişti. Yiğit Kirazcı'nın ayrılığıyla beraber Nursema karakterinin bir aşk hikayesi daha buruk sonlanırken Kirazcı'nın geri döneceği açıklandı. Ünlü oyuncu, diziye geri dönüşü hakkında ilk kez konuştu.

Son dönemde sette yaşanan kaotik olaylarla gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti'ne bomba bir isim geri dönüyor.

2. sezonun en sevilen karakterlerinden Rüzgar'ı canlandıran Yiğit Kirazcı, sezon finalinde diziden ayrılmıştı. Birsen Altuntaş, Rüzgar karakterinin geri dönüşünü duyursa da karakter hala yeni bölümlerde yer almıyor. Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı, Şerbo'ya geri dönüşü hakkında konuştu.

Kızılcık Şerbeti'ne Rüzgar karakteriyle geri dönen Yiğit Kirazcı'dan ilk açıklama geldi.

Muhabirlere konuşan Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'ne ne zaman geri döneceği hakkında 'Kızılcık Şerbeti'ne gireceğim tekrardan. Biraz daha beklemem söylendi. Fazla karakter girmiş çünkü diziye. Onların bir hikayeleri açılsın ondan sonra' dedi.

