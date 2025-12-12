Gelişi Ertelenmişti: Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen Yiğit Kirazcı'dan Diziyle Alakalı İlk Açıklama
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakteriyle çok sevilen Yiğit Kirazcı, diziye 2. sezon finalinde veda etmişti. Yiğit Kirazcı'nın ayrılığıyla beraber Nursema karakterinin bir aşk hikayesi daha buruk sonlanırken Kirazcı'nın geri döneceği açıklandı. Ünlü oyuncu, diziye geri dönüşü hakkında ilk kez konuştu.
Son dönemde sette yaşanan kaotik olaylarla gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti'ne bomba bir isim geri dönüyor.
Kızılcık Şerbeti'ne Rüzgar karakteriyle geri dönen Yiğit Kirazcı'dan ilk açıklama geldi.
