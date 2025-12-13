Sahtekarlar Dizisine Yeni Karakter Katıldı: Sevilen Ailenin Kızı Olacak!
NOW’da ekranlara gelen Sahtekarlar dizisi pazar günlerine damga vurmaya devam ediyor. TRT 1’in Teşkilat dizisiyle rakip olan Sahtekarlar güzel reyting sonuçları aldığı için erken final yapan yeni dizilerin aksine yayın hayatını sürdürmeyi başarıyor. Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in başrolündeki dizide her hafta nabızları yükselten olaylar yaşanıyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye yeni bir oyuncunun katıldığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim…
Sema Ergenekon’un yazdığı dizide yönetmenlik Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğlu’nda.
Şimdiyse diziye genç bir oyuncu olan Nazlıcan Demir katıldı.
