Sahtekarlar Dizisine Yeni Karakter Katıldı: Sevilen Ailenin Kızı Olacak!

Elif Sude Yenidoğan
13.12.2025 - 09:57

NOW’da ekranlara gelen Sahtekarlar dizisi pazar günlerine damga vurmaya devam ediyor. TRT 1’in Teşkilat dizisiyle rakip olan Sahtekarlar güzel reyting sonuçları aldığı için erken final yapan yeni dizilerin aksine yayın hayatını sürdürmeyi başarıyor. Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in başrolündeki dizide her hafta nabızları yükselten olaylar yaşanıyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye yeni bir oyuncunun katıldığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Sema Ergenekon’un yazdığı dizide yönetmenlik Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğlu’nda.

Kadrosunda ise Uğur Güneş, Tamer Levent, Perihan Savaş,  Ersin Arıcı, Yüsra Geyik, Berk Hakman, Elçin Afacan, Can Bartu Arslan ve İpek Özağan başlıca rolleri paylaşan diğer isimlerden.

Şimdiyse diziye genç bir oyuncu olan Nazlıcan Demir katıldı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Nazlıcan Demir, Uğur Güneş’in hayat verdiği Önder’in kızı olarak hikayeye dahil olacak. Karakterinin adı ise Cansu. Genç ve güzel oyuncu en son Netflix’te yayınlanan Mor Işıklar dizisinde yer almıştı. Şimdiyse Sahtekarlar kadrosuna adını yazdırdı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
