onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Sezon Dizisine Final Yolu Görünüyor: 13 Aralık Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Yeni Sezon Dizisine Final Yolu Görünüyor: 13 Aralık Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.12.2025 - 13:55

13 Aralık Cumartesi reyting sonuçları merak edilirken, Güller ve Günahlar yine zirvedeki yerini korudu. 6. sezonunda olmasına rağmen TRT 1 dizisi Gönül Dağı zirve yarışını sürdürürken, birer birer veda eden yeni sezon dizilerinin ardından Ben Leman da düşüşünü sürdürdü. 

13 Aralık Cumartesi reyting sonuçları ne oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

13 Aralık reyting sonuçlarına yine Güller ve Günahlar damga vurdu.

13 Aralık reyting sonuçlarına yine Güller ve Günahlar damga vurdu.

Tüm kategorilerde artış gösteren Güller ve Günahlar bir kez daha zirvede yer almayı başardı. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olduğunu kanıtlayan Güller ve Günahlar, 10 reytinge merdiven dayadı.

Dizi Total'de 8.83, AB'de 5.40, ABC1'de ise 8.00 reyting almayı başardı.

Ben Leman düşüşünü sürdürerek final potasında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ben Leman düşüşünü sürdürerek final potasında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Total'de 7. sırada yer alan Ben Leman 2.85 reyting alabildi. Dizi, AB'de 3.59 reytingle 3. sırada, ABC1'de ise 3.25 reytingle 5. sırada yer aldı.

TRT 1 dizisi Gönül Dağı 6. sezonunda başarı yakalamayı sürdürdü. Gönül Dağı Total'de aldığı 6.73, AB'de aldığı 4.53 ve ABC1'de aldığı 6.06 reytingle tüm kategorilerde 2. olmayı başardı.

İçeriği yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın