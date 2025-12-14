Yeni Sezon Dizisine Final Yolu Görünüyor: 13 Aralık Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı
13 Aralık Cumartesi reyting sonuçları merak edilirken, Güller ve Günahlar yine zirvedeki yerini korudu. 6. sezonunda olmasına rağmen TRT 1 dizisi Gönül Dağı zirve yarışını sürdürürken, birer birer veda eden yeni sezon dizilerinin ardından Ben Leman da düşüşünü sürdürdü.
13 Aralık Cumartesi reyting sonuçları ne oldu?
13 Aralık reyting sonuçlarına yine Güller ve Günahlar damga vurdu.
Ben Leman düşüşünü sürdürerek final potasında olduğunu bir kez daha gösterdi.
