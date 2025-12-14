Reyting Uzmanı, Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in Reyting Yarışında İki Yeni Rekor Geldiğini Açıkladı!
Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz dizileri 17 reytingleri görürken iki dizi arasındaki rekabet gitgide kızışıyor. Zirvenin adı hemen her hafta değişirken bu rekabet reyting sonuçlarında yeni rekorların gelmesini sağlıyor. Reyting uzmanı, her iki dizinin yayınlanan son bölümlerinin kırdığı rekoru açıkladı.
Ekranlarda reyting fırtınası esmeye devam ediyor.
40. bölümüyle ekrana gelen Uzak Şehir, yine fırtına gibi esti.
