Reyting Uzmanı, Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in Reyting Yarışında İki Yeni Rekor Geldiğini Açıkladı!

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy
14.12.2025 - 15:38

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz dizileri 17 reytingleri görürken iki dizi arasındaki rekabet gitgide kızışıyor. Zirvenin adı hemen her hafta değişirken bu rekabet reyting sonuçlarında yeni rekorların gelmesini sağlıyor. Reyting uzmanı, her iki dizinin yayınlanan son bölümlerinin kırdığı rekoru açıkladı.

Ekranlarda reyting fırtınası esmeye devam ediyor.

12 Aralık Cuma akşamı 10. bölümüyle ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, TRT 1'i bu haftanın zirvesine taşıdı. ABC1'de 17.52 reyting alan dizi, yeni bir rekora imza attı.

40. bölümüyle ekrana gelen Uzak Şehir, yine fırtına gibi esti.

40. bölümüyle ekrana gelen Uzak Şehir, reyting zirvesindeki yarışını sürdüreceği kanıtlar nitelikte bir sonuç aldı. Uzak Şehir, ABC1'de 14,90 reyting almayı başardı.

Reyting uzmanı, her iki dizinin de yayınlandıkları bölümde yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Uzman, 'Ülke genelinde havaların soğumasıyla toplam reytingin yükseldiği haftayı 23 diziyle geride bırakıyoruz. 20+ABC1 ölçümleri açıklandığından bu yana, Uzak Şehir (EP40) ve Taşacak Bu Deniz (EP10) bugüne kadar o bölümde ulaşılan en yüksek reyting seviyelerine çıktı. İnanılmaz.' açıklamasını yaptı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
