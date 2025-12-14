onedio
Linç Edilmişti: Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman Diziyle İlgili İtirafta Bulundu!

Linç Edilmişti: Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman Diziyle İlgili İtirafta Bulundu!

yalı çapkını
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.12.2025 - 14:55

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını, ilk sezonunda rekorlar kırarken daha sonra giderek güç kaybetti. Dizi, üçüncü sezonuna geldiğinde artık en büyük rakibi Kızılcık Şerbeti tarafından alt edilmiş durumdaydı. Tekrara düştüğü ve izleyicinin beklentilerinin dışında ilerlediği gerekçesiyle sık sık eleştirilen dizide en çok konuşulan karakterlerden biri de Pelin'di. Sosyal medyada canlandırdığı Pelin karakteri sebebiyle linçlenen Buçe Buse Kahraman, Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programında diziyle ilgili itirafta bulundu.

Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Pelin karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı.

Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Pelin karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı.

Ününe ün eklemesine rağmen dizide canlandırdığı karakter sevilmediği için sosyal medyada sık sık linçlenmişti kendisi. Senaryo ve gerçek ayrımının yapılamaması sebebiyle sosyal medya hesaplarına hakaret dolu yorumlar yazıldığı çok olmuştu. 

Dizide, Ferit'in 'metresi' olarak bilinen Pelin'e hayat veren Buçe Buse Kahraman, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sevenleri tarafından eleştiriliyordu. Ünlü oyuncu, dizinin final yapmasının ardından 1 yıl sonra Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programına konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan Buçe Buse Kahraman, dizide yaşanacaklardan kendisinin de haberinin olmadığını dile getirdi. Kendisine söylenen karakter gelişiminin gerçekleşmediğini dile getiren Kahraman, dizide hamile olacağından bile haberi olmadığını dile getirdi.

Buçe Buse Kahraman'ın açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
