Linç Edilmişti: Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman Diziyle İlgili İtirafta Bulundu!
Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını, ilk sezonunda rekorlar kırarken daha sonra giderek güç kaybetti. Dizi, üçüncü sezonuna geldiğinde artık en büyük rakibi Kızılcık Şerbeti tarafından alt edilmiş durumdaydı. Tekrara düştüğü ve izleyicinin beklentilerinin dışında ilerlediği gerekçesiyle sık sık eleştirilen dizide en çok konuşulan karakterlerden biri de Pelin'di. Sosyal medyada canlandırdığı Pelin karakteri sebebiyle linçlenen Buçe Buse Kahraman, Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programında diziyle ilgili itirafta bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Pelin karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buçe Buse Kahraman'ın açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın