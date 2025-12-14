Linç Edilmişti: Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman Diziyle İlgili İtirafta Bulundu!

Ününe ün eklemesine rağmen dizide canlandırdığı karakter sevilmediği için sosyal medyada sık sık linçlenmişti kendisi. Senaryo ve gerçek ayrımının yapılamaması sebebiyle sosyal medya hesaplarına hakaret dolu yorumlar yazıldığı çok olmuştu.

Dizide, Ferit'in 'metresi' olarak bilinen Pelin'e hayat veren Buçe Buse Kahraman, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sevenleri tarafından eleştiriliyordu. Ünlü oyuncu, dizinin final yapmasının ardından 1 yıl sonra Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programına konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan Buçe Buse Kahraman, dizide yaşanacaklardan kendisinin de haberinin olmadığını dile getirdi. Kendisine söylenen karakter gelişiminin gerçekleşmediğini dile getiren Kahraman, dizide hamile olacağından bile haberi olmadığını dile getirdi.