LinkedIn'de İş Aradığı İçin Çalışanına Anında İhtar Çeken Firma Tepki Çekti

LinkedIn artık sadece iş ağı kurmak için değil, sürpriz olaylarla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir çalışan, platformun 'Çalışmaya açık' özelliğini kullanarak yeni bir iş aramaya başladı. Ancak bu durum patronun gözünden kaçmadı, çalışan anında ihtar aldı. Sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini dile getirdi.