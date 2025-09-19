onedio
LinkedIn'de İş Aradığı İçin Çalışanına Anında İhtar Çeken Firma Tepki Çekti

LinkedIn'de İş Aradığı İçin Çalışanına Anında İhtar Çeken Firma Tepki Çekti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 12:08

LinkedIn artık sadece iş ağı kurmak için değil, sürpriz olaylarla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir çalışan, platformun 'Çalışmaya açık' özelliğini kullanarak yeni bir iş aramaya başladı. Ancak bu durum patronun gözünden kaçmadı, çalışan anında ihtar aldı. Sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini dile getirdi.

LinkedIn, son zamanlarda 'network' kullanma amacıyla kullanılan uygulamalardan bir tanesi.

LinkedIn, son zamanlarda 'network' kullanma amacıyla kullanılan uygulamalardan bir tanesi.

Yayınlanan ilginç iş ilanlarının yanısıra farklı olaylarla da sık sık bu platformu duyuyoruz.

Geçtiğimiz günlerde ise bir çalışan, platformun "Çalışmaya açık" özelliğini kullanarak yeni bir iş aramaya koyuldu.

Geçtiğimiz günlerde ise bir çalışan, platformun "Çalışmaya açık" özelliğini kullanarak yeni bir iş aramaya koyuldu.

Bu durum patronun gözünden kaçmadı.

Anında ilgili çalışana ihtar çeken yöneticiler "Yok artık" dedirtti.

Anında ilgili çalışana ihtar çeken yöneticiler "Yok artık" dedirtti.

Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

Kim neler demiş, beraber bakalım...

Kim neler demiş, beraber bakalım...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

