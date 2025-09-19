LinkedIn'de İş Aradığı İçin Çalışanına Anında İhtar Çeken Firma Tepki Çekti
LinkedIn artık sadece iş ağı kurmak için değil, sürpriz olaylarla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir çalışan, platformun 'Çalışmaya açık' özelliğini kullanarak yeni bir iş aramaya başladı. Ancak bu durum patronun gözünden kaçmadı, çalışan anında ihtar aldı. Sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini dile getirdi.
LinkedIn, son zamanlarda 'network' kullanma amacıyla kullanılan uygulamalardan bir tanesi.
Geçtiğimiz günlerde ise bir çalışan, platformun "Çalışmaya açık" özelliğini kullanarak yeni bir iş aramaya koyuldu.
Anında ilgili çalışana ihtar çeken yöneticiler "Yok artık" dedirtti.
Kim neler demiş, beraber bakalım...
👇
👇
👇
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
