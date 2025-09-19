Kocasının Yıl Dönümünde Aldığı Hediye Yüzünden Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

“Ona beğendiği akıllı saati almak için haftalarca para biriktirdim. Hediyeyi güzelce sardım, en sevdiği yemeği yaptım ve mumlarla ortamı hazırladım.”

'Peki eşinin hediyesi neydi?' diye soracak olursanız... 100 dolarlık bir oyun mağazası hediye kartı.

“Gülerek, ‘İkimiz de kullanabiliriz' dedi.”

Kadın bu jesti kırıcı buldu.

“Yıl dönümümüzde benim hediyem tamamen onun içindi” diye yazdı. Hayal kırıklığını dile getirdiğinde ise “nankör” olmakla suçlandı. Sonuç olarak masayı terk etti ve geceyi kız kardeşinin evinde geçirdi.