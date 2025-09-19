onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Kocasının Yıl Dönümünde Aldığı Hediye Yüzünden Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Kocasının Yıl Dönümünde Aldığı Hediye Yüzünden Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 11:11

Sizler de takdir edersiniz ki yıl dönümleri, sevgi ve özeni göstermek için özel anlardır. Ancak bir kadın, kocasının basit bir hediye ile kutlamayı geçiştirmesi karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sizler de takdir edersiniz ki yıl dönümleri önemli.

Sizler de takdir edersiniz ki yıl dönümleri önemli.

Ama bir Reddit kullanıcısı için ikinci evlilik yıl dönümü, kendisi için adeta travmatik bir deneyime dönüştü.

31 yaşındaki kadın, haftalarca hazırlık yaptığını anlattı.

31 yaşındaki kadın, haftalarca hazırlık yaptığını anlattı.

“Ona beğendiği akıllı saati almak için haftalarca para biriktirdim. Hediyeyi güzelce sardım, en sevdiği yemeği yaptım ve mumlarla ortamı hazırladım.”

'Peki eşinin hediyesi neydi?' diye soracak olursanız... 100 dolarlık bir oyun mağazası hediye kartı.

“Gülerek, ‘İkimiz de kullanabiliriz' dedi.”

Kadın bu jesti kırıcı buldu.

“Yıl dönümümüzde benim hediyem tamamen onun içindi” diye yazdı. Hayal kırıklığını dile getirdiğinde ise “nankör” olmakla suçlandı. Sonuç olarak masayı terk etti ve geceyi kız kardeşinin evinde geçirdi.

Siz böyle bir hediye alsaydınız ne yapardınız?

Siz böyle bir hediye alsaydınız ne yapardınız?

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın