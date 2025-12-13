Sevgili Aslan, bugün senin için finansal kaynaklar, borçlar ve kredilerden konuşacağız. Mars'ın Neptün ile kare açısı, finansal ortaklıklarla ilgili birtakım karmaşaların yaşanabileceğine işaret ediyor. Kredi başvuruların, vergi iadelerin veya sigorta ödemelerin beklenenden daha uzun sürebilir; belki de yanıltıcı belgeler yüzünden. Başkalarının maddi durumlarına güvenmekten, ortaklarına sığınmaktan kaçın. Zira şimdi, kendini garanti altına alma vakti.

Tam da bu noktada gizli kalması gereken bilgilerle veya hassas kaynaklarla uğraşırken dikkatli olman gerekiyor. Ortak bir iş girişimi veya mirasla ilgili konular söz konusu olduğunda, gizli kapaklı vaatlere kulak asma. Finansal tabloları ve borç yükümlülüklerini en ince ayrıntısına kadar gözden geçirmen gereken bir gün seni bekliyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise yakınlık ve tutku derinleşiyor... Mars'ın Neptün ile kare açı yapmasının etkisiyle, partnerinle arandaki arzular veya duygusal bağlamdaki yakınlıklar artabilir. Aşkı, duygularını ve tutkularını hissederek yaşadığın bir dönem seni bekliyor. Aşktan tat alacağın aşikar. Öte yandan eğer bekarsan, gizemli kişilere karşı dikkatli olmalısın. Güven ve şeffaflık bugün ilişkinin temel sınavı olacak. Çünkü tutkuların ona kapılman konusunda seni ele geçirmeye çalışırken, yanılsamalara kapılmak istemeyeceğini biliyoruz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…