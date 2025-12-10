Sevgili Aslan, bugünün enerjisi tamamen maddi konulara yönelik olacak. Gökyüzündeki Merkür ve Neptün arasındaki uyumlu açı, seni beklenmedik kazançların kapısına götürebilir. Ortaklaşa yürüttüğün işlerden elde edeceğin gelirlerde belirgin bir artış gözlemleyebilirsin. Ayrıca bu dönemde, borçlarını ödemek veya kredi başvurularını sonuçlanması ile ekonomik anlamda bir hayli rahatlayabilirsin.

Dahası vergi ödemeleri veya benzeri mali konuları çözüme kavuşturmak için enerjiler senden yana. Şimdi eski bir mesele sonuçlanabilir ve bu konuda aklını meşgul eden düşüncelerden kurtulabilirsin. Galiba maddi sıkıntıların tamamı 2025'te kalacak! Üstelik bu arada öz güvenin de artacak ve iş hayatında daha güçlü adımlar atma şansı bulacaksın.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise tutkularının yükselişe geçtiğini hissedeceksin. Partnerinle daha derin ve özel bağlar kurma fırsatı bulmak üzeresin! Merkür ve Neptün arasındaki bu uyumlu açı, güvenini pekiştirecek ve partnerine karşı hislerini daha rahat ifade etmeni yardımcı olacak. Cinsel çekim gücün ise bugün oldukça yüksek olacak. Belki de sırlarını partnerinle paylaşmak, arandaki bağı daha da güçlendirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…