Sevgili Aslan, Pazar gününün huzurlu atmosferi, Merkür'ün Satürn ile üçgen açısının etkisiyle, bir anda güçlü ve net bir vizyon oluşturuyor. Kariyer planlarını tamamen değiştirmen içinse harika bir fırsata dönüşüyor. Belki de uzun vadeli bir hedef belirlemek için düşünmeyi artık bırakmalı ve bir adım atmalısın. İstediğin başarı ise belki de düzenini bozmaya cesaret etmeli ve zihnindeki güçlü iş fikrini hayata geçirmelisin!

Satürn'den aldığın ilhamla iş hayatında önemli bir kırılım yaşayacağın aşikar! Artık değişim istiyorsun belli ki ancak bu yeni bir maaşlı iş değil. Rotanı belirlemek ve kendi düzenini inşa etmek için risk almanın vakti geldi. İş hayatının sınırlarını aşmak isteyeceğin bu süreç, kendi sınırlarını da aşacağın bir maceraya dönüşebilir!

Gelelim aşka! Aşk konusuna gelince... Merkür'ün Satürn ile ateşli üçgen açısının etkisiyle, tanışacağın biri kalbini çalabilir. Bu süreçte tanışmaların yüz yüze olmasını ise bekleme deriz. Sosyal medya veya dijital dünya seni ele geçirebilir. Bu yüzden dikkatli olsan iyi edersin! Öte yandan eğer zaten bir ilişkin varsa, bugün partnerinden ilgi beklemek yerine ilgi gösteren taraf olmalısın. Belki de onu şımartmalısın. Ne dersin, hoş bir pazar sürprizi ve onun yüzündeki gülümseme her şeye değmez mi?